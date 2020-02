Rainbow Six Siege erscheint (auch) für PS5, Xbox Series X und Google Stadia

Rainbow SIx Siege - (C) Ubisoft

Rainbow Six: Siege wird für Google Stadia sowie PlayStation 5 und Xbox Series X erhältlich sein, wenn beide Konsolen später in diesem Jahr veröffentlicht werden. Rainbow Six: Siege ist gerade in sein fünftes Jahr eingetreten, und der Titel ist immer noch sehr stark. Ubisoft Montreal verfügt weiterhin über neue Operatoren, Spielmodi und andere Arten von Inhalten, die dem Spiel hinzugefügt werden.

Rainbow Six: Siege ist ein Online-Shooter, der strategisches Spiel und die Zusammenarbeit zwischen Teamkollegen belohnt. Das Gameplay ist so strukturiert, dass Spieler entweder Angreifer oder Verteidiger sind, wenn sie Spielmodi wie Geiselsituationen abschließen, Bomben entschärfen oder Eroberungspunkte sammeln. Siege hatte beim Start sehr schlechte Verkaufszahlen, aber im Laufe der Zeit ist die Anzahl der Spieler auf über 55 Millionen gestiegen. Mehrere Updates nach dem Start und einige Kritiker haben das Spiel als einen der besten Multiplayer-Shooter für moderne Konsolen gesehen. Viele Spieler – heute – sehen das ebenso noch so, sonst wären sie nicht so zahlreich dran.

Während des WM-Finales des Spiels gab Ubisoft Montreal bekannt, dass Rainbow Six: Siege auf Stadia, PS5 und Xbox Series X veröffentlicht wird. Darüber hinaus hat der Entwickler angegeben, dass es plattformübergreifende Spiele zwischen Konsolen der aktuellen und der nächsten Generation geben wird. Derzeit gibt es kein Wort darüber, wann genau die nächste Generation von Siege veröffentlicht wird, da die Konsolen noch keine Veröffentlichungstermine haben. Ubisoft Montreal hat angekündigt, das Spiel zum Start verfügbar zu haben.

MATCH POINT!!! All @SpacestationGG needs is one more round to become our #SixInvitational Champions. pic.twitter.com/4q7Gq6VI5t — Rainbow Six Esports (@R6esports) February 17, 2020

Wird mein Account auf die nächste Konsolen-Generation mitgenommen?

Dies wirft viele Fragen auf. Eine der wichtigsten Fragen ist, ob Spieler ihre aktuellen Kopien von Rainbow Six: Siege auf den Konsolen der nächsten Generation spielen können. Es könnte für Spieler möglicherweise eine große Herausforderung sein, wenn sie eine brandneue Kopie eines fünf Jahre alten Titels kaufen müssen. Selbst wenn sie keine neue Kopie kaufen müssen, können viele Spieler besorgt sein, ob ihr Fortschritt von einer Konsole zur anderen beibehalten wird. Werden die Spieler auch beim plattformübergreifenden Spielen gegen andere Konsolenmarken antreten können? Oder bleibt man auf “seiner” Plattform?

Rainbow Six: Siege hat viele mit seiner Fähigkeit überrascht, sich so effektiv an die Spielerbasis zu klammern. In jüngster Zeit gibt es nur sehr wenige Spiele, die über einen Zeitraum von fünf Jahren weiter wachsen können. Der Wechsel zu Konsolen der nächsten Generation wird das Spiel höchstwahrscheinlich noch eine Weile im Rampenlicht halten, solange Ubisoft Montreal den Titel weiterhin unterstützten wird, wie bisher.

Rainbow Six: Siege kann auf PC, PlayStation 4 und Xbox One gespielt werden.