Rainbow Six Siege X: Mit Operation High Stakes ins zehnte Jahr

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Im Mittelpunkt des Updates steht Denari, ein neuer Verteidiger mit einer einzigartigen Fähigkeit: dem T.R.I.P. Connector. Dieses Gadget setzt Laserfallen, die Gegner beim Durchqueren verletzen – ideal für das Kontrollieren von Engstellen und das Verzögern von Pushes. Denari bringt frischen taktischen Tiefgang ins Spiel und dürfte besonders bei strategisch denkenden Spielern beliebt werden.

In diesem Artikel geht es um die Six Invitationals 2024.

Neuer Modus: Keres Safe Room in „Dual Front“

Der bereits bekannte Dual Front-Modus erhält eine neue Mission namens Keres Safe Room. Hier müssen Teams eine Datenextraktion in einem abgeschotteten Serverraum durchführen – ein Szenario, das stark auf Koordination und Timing setzt. Damit wird der Modus weiterentwickelt und bietet neue Herausforderungen für eingespielte Squads.

Map-Überarbeitungen: Konsulat, Lair und Nighthaven

Drei Maps wurden überarbeitet:

Consulate

Lair

Nighthaven

Die Änderungen umfassen Destructible Ingredients, verbesserte Beleuchtung, Texturen und Materialien. Ziel ist es, sowohl die visuelle Qualität als auch das Gameplay zu optimieren – ein Schritt, der besonders bei kompetitiven Spielern gut ankommen dürfte.

Balancing-Änderungen in Rainbow Six Siege: Blackbeard und mehr

Einige Operatoren wurden angepasst:

Blackbeard wurde generft: Seine Vielseitigkeit und Area-Denial-Fähigkeiten mit Granaten wurden reduziert. Er kann nun in bestimmten Situationen nicht mehr zielen oder unbeschädigte Barrikaden beim Abseilen zerstören.

wurde generft: Seine Vielseitigkeit und Area-Denial-Fähigkeiten mit Granaten wurden reduziert. Er kann nun in bestimmten Situationen nicht mehr zielen oder unbeschädigte Barrikaden beim Abseilen zerstören. Wamai erhält die Super Shorty als neue Sekundärwaffe.

erhält die als neue Sekundärwaffe. Die Reaper MK2 bekommt einen Rückstoß-Buff .

bekommt einen . Wer hinter einem Ballistic Shield Projektile wirft, muss jetzt mit mehr Risiko rechnen.

Bugfixes: Eine lange Liste technischer Verbesserungen

Ubisoft hat eine beeindruckende Anzahl von Fehlern behoben – darunter:

Probleme mit Azamis Kiba Barrier , Denaris Visier , AI-Verhalten , Grafikfehlern und Soundeffekten

, , , und Verbesserungen bei der Bedienung mit Controller , Menünavigation , Esports-Datenanzeige und Matchmaking

, , und Diverse Fixes für Maps wie Bank, Kafe Dostoyevsky und Club House

Operation High Stakes ist mehr als nur ein saisonales Update – es ist ein klares Signal, dass Rainbow Six Siege X auch im zehnten Jahr noch Innovationen liefert. Mit einem neuen Operator, überarbeiteten Maps, frischen Modi und tiefgreifenden Bugfixes wird das Spiel auf ein neues Level gehoben. Ubisoft setzt damit den Grundstein für die langfristige Zukunft der Rainbow-Six-Reihe.

Hier erfährst du alles zum möglichen Verkauf von Ubisoft.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!