Rainbow Six: Siege – Spielerzahlen so hoch wie lange nicht mehr!

Dass die Spielerzahlen in Rainbow Six: Siege so ihre Höhen und Tiefen haben, ist bekannt. Kaum ein anderes Spiel wurde in der Vergangenheit so häufig für tot erklärt wie Siege. Diese Behauptungen waren und sind jedoch unbegründet, insbesondere wenn man sich die derzeitigen Zahlen anschaut. Das erste Mal seit zwei Jahren erreicht Rainbow Six: Siege in einem einzigen Monat über 100.000 Spieler im Peak.

Warum Rainbow Six: Siege auf einmal so hohe Spielerzahlen hat

Der Hauptgrund der hohen Spielerzahlen dürften einmal mehr die kürzlich stattgefundenen Six Invitationals sein. Diese finden, wie fast jedes Jahr, im Februar statt. Häufig sind hier die Spielerzahlen am höchsten, da Ubisoft das neue Siege-Jahr einleitet und somit für eine Menge Hype innerhalb der Rainbow Six: Siege-Community sorgt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Rainbow Six: Siege letztes Jahr zu dieser Zeit nur knapp über 60.000 Spieler im Peak erreichte, also knapp die Hälfte weniger.

Irgendetwas hat Ubisoft dieses Mal offensichtlich besser gemacht. Ein großer Unterschied zu den vergangenen Jahren dürften die Co-Streams sein, die während den Six Invitationals stattgefunden haben. Große Streamer wie Jynxzi streamten das Event teilweise vor über 100.000 Zuschauern. Darunter auch Zuschauer, die mit Siege vorher gar nichts zu tun hatten. Dadurch haben die Six Invitationals, und infolgedessen auch Siege, einen viel größeren medialen Hype generieren können als in den vergangenen Jahren.

Vor allem auf X (ehemalig Twitter) schaffte es Rainbow Six: Siege seit Langem mal wieder Trends und Zuschauer sowie Co-Streamer, die live vor Ort waren, teilten ihre Erfahrungen. Auch die sehr emotionale und passionierte brasilianische Crowd hat definitiv ihren Teil zu einem hervorragenden Event beigetragen.

Geht es mit den Spielerzahlen nun endlich wieder bergauf?

Für eine vorzeitige Prognose ist es definitiv zu früh. Die neue Season Deadly Omen ist noch nicht mal live und derzeit können Spieler die geplanten Änderungen nur auf den Test-Servern anspielen. Mit den Erfahrungen der letzten Jahre kann mal allerdings davon ausgehen, dass die Zahlen zeitnah etwas abflachen werden. Zwar ist man von dem ursprünglichen Peak von 199,830 Spielern, welcher im März 2021 aufgestellt wurde, derzeit noch weit entfernt, allerdings dürfen Ubisoft und Siege-Spieler positiv in die Zukunft blicken.

Rainbow Six: Siege ist für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Windows-PC und Amazon Luna verfügbar.