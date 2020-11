PS5: Sony Japan vom Start der PlayStation 5 ausgeschlossen

PlayStation Logo - © Sony

San Mateo/Tokio – Das japanische Heimatland von Sony wurde bei der Werbeplanung für die PS5 „außer Acht gelassen“ und die Entwicklungsteams wurden gekürzt, da das Unternehmen dem US-Markt mehr Bedeutung zuschreibt.

Dies geht aus einem neuen Bericht von Bloomberg hervor, indem gesagt wird das in Japan die Leistung der PlayStation 4 sehr enttäuschend war. Zudem verlagerte PlayStation 2016 seinen Hauptsitz nach Kalifornien, weshalb Japan auch nicht mehr derart mit Werbung beachtet wie früher.

Der nordamerikanische Arm von PlayStation, Sony Interactive Entertainment America, hat seinen Einfluss in den letzten vier Jahren erheblich gesteigert. Der Prozess der Verlagerung führte in den letzten 18 Monaten zu einer erheblichen Anzahl von Entlassungen in ganz Europa. Laut Bloombergs Quellen in der PlayStation-Zentrale in San Mateo war das US-Büro von Japans Marketing für die PS4 enttäuscht, was seiner Ansicht nach dazu führte, dass im Vergleich zum Vorgänger weniger Konsolen verkauft wurden (rund 10 Millionen Einheiten).

Infolgedessen wurde Japan bei der Planung der PlayStation 5-Promotion „außer Acht gelassen“, so mehrere von Bloomberg zitierte japanische PlayStation-Mitarbeiter. Mitarbeiter in Tokio sagten, sie hätten auf Anweisungen aus Kalifornien gewartet. Die kritische Sicht des US-Büros auf die japanische Operation habe sich auch auf die Spieleentwicklungsbemühungen ausgewirkt.

Im Japan Studio von PlayStation, das Spiele wie Bloodborne, Astro’s Playroom und The Last Guardian mitentwickelt hat, wurden die laufenden Verträge vieler Entwickler nicht verlängert, wie ehemalige Mitarbeiter mitteilten.

Die in Japan ansässigen Entwickler-Support-Teams wurden gegenüber ihrem Höchststand um bis zu ein Drittel reduziert. Das US-Büro glaubt, dass das PlayStation-Geschäft keine Spiele benötigt, die nur in Japan gut laufen, so Mitarbeiter in der kalifornischen Zentrale in San Mateo.

PS5: Sony hatte eigentlich eine andere Strategie

In ihrer Antwort auf den Bloomberg-Bericht sagte Sony-Sprecherin Natsumi Atarashi, „unser Heimatmarkt bleibt von größter Bedeutung“ und behauptete, dass jeder Vorschlag, dass Sony seinen Fokus von Japan weg verlagert, falsch sei und „nicht die Strategie des Unternehmens widerspiegele“.

Jim Ryan, CEO von Sony Interactive Entertainment, äußerte sich im vergangenen Jahr auf GamesIndustry.biz dazu und bestand darauf, dass das Unternehmen nach seiner Zentralisierung in San Mateo, Kalifornien, nicht amerikanisiert werde.

Der PlayStation-Chef behauptete, die neu gestaltete Organisation sei vor dem Start von PS5 im Jahr 2020 effizienter gestaltet worden.

„Ich möchte wirklich betonen, dass Globalisierung nicht Amerikanisierung bedeutet oder umgekehrt“, sagte er.

Ein weiterer europäischer Mitbegründer, der Guerilla Games-Frontmann Hermen Hulst, wurde im vergangenen November zum neuen Leiter der Worldwide Studios von PlayStation ernannt. Der frühere Präsident von Worldwide Studios, Shuhei Yoshida, verließ die Position, um eine neue Initiative zu leiten, die sich um kleinere unabhängige Studios kümmert. Wie sich das auf die PlayStation 5-Spiele auswirken wird, werden wir sehen.

In der Vergangenheit konnten die regionalen Arme von PlayStation autonom agieren, ihre eigenen Spiele signieren und ihre eigenen Marketingbudgets festlegen. Dies ermöglichte es den regionalen Abteilungen in den USA, Europa und Japan, sich speziell an ihr eigenes Publikum zu wenden, hatte aber auch den Nachteil, einen unzusammenhängenden Gruppenbetrieb zu schaffen, über den einige Drittverlage frustriert waren.