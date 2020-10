Switch vs. PS4 vs. Xbox One

Die aktuelle Konsolen-Generation wird demnächst „enden“. Nicht für die Nintendo Switch, aber für die PS4 und die Xbox One, wenn PS5 und Xbox Series X/S auf den Markt kommen. Das Ende wird nicht all zu schnell eingeläutet – wie manche denken würden. Sony wird seine PlayStation 4 die nächsten vier Jahre mit Games versorgen. Für die Xbox One wird es auf jeden Fall noch die nächsten 2 Jahre weitere Games geben.

Nachdem nächsten Monat die nächste Konsolen-Generation von Sony und Microsoft ansteht, wird es Zeit die aktuellen globalen Verkaufscharts genauer unter die Lupe zu nehmen.

Seit dem Start im November 2013 hat sich einiges getan, sowohl bei Sony als auch bei Microsoft. Mit dem Marktstart der Switch konnte Nintendo jedoch aufholen, obwohl die Hybrid-Konsole erst im März 2017 startete – also fast vier Jahre später. Die PS4 ist heute „noch“ um 47,99 Mio. Einheiten vor der Nintendo-Konsole und 65,36 Mio. Einheiten vor den Xbox One-Konsolen. Allerdings verkauft Nintendo seit Mitte 2019 jeden Monat mehr als Sony seine PS4.

Starke PS4. Noch stärkere Nintendo Switch, seit Mitte 2019

Mittlerweile ist die PS4 knappe 5 Millionen Einheiten vom Outselling des Nintendo Game Boy entfernt. Immerhin verkaufte sich der Handheld satte 118,69 Millionen Mal. Die Switch ist nur mehr 10,10 Millionen Einheiten vom 3DS entfernt, der 75,81 Mio. Einheiten in seiner Lebenszeit verkaufte. Die Xbox One könnte eine andere Nintendo-Konsole noch locker einholen, das Super Nintendo Entertainment System, das 49,10 Millionen Einheiten in seiner Lebenszeit verkaufte. Die 50-Millionen-Marke dürfte die Xbox One in ihrer Lebenszeit noch knacken. Die Xbox 360 war hier erfolgreicher: die zweite Microsoft-Konsole konnte sich weltweit 85,5 Millionen Mal verkaufen (Stand 19. Dezember 2018, Quelle: Wikipedia)

Die Nintendo Switch hat die 65-Millionen-Marke überschritten, die PS4 die 113-Millionen-Marke. Insgesamt konnte sich die aktuelle Sony-Konsole in ihrer gesamten Lebensdauer über 113,70 Millionen Mal verkaufen, die Nintendo Switch liegt bei 65,71 Millionen Einheiten und die Xbox One bei 48,34 Millionen Einheiten. Die PS4 hält bei einem Marktanteil von 49,9%, gefolgt von der Switch mit 28,9% und der Xbox One mit 21,2%.

Nintendo Switch vs. PS4 vs. Xbox One – Die aktuellen September 2020-Zahlen

Im letzten Monat (September 2020) verkauften sich die Konsolen wie folgt:

Sony PlayStation 4: 707.100 Einheiten

Nintendo Switch: 2.116.934 Einheiten

Xbox One: 142.783 Einheiten

Für die Switch bedeutet dies einen Anstieg zum Vorjahresmonat von 36,3%. Für die PS4 ist es ein Minus von 20,6% und für die Xbox One ein Minus von 39,68%. Der September ist ein äußerst spannender Monat, weil die PS5 und die Xbox Series X von den Spielern erstmals vorbestellt werden konnten.

Die Aufstellung wurde von VGChartz.com übernommen und verfolgt Konsolen, die an Verbraucher verkauft wurden, und keine Einheiten, die an den Einzelhandel ausgeliefert wurden.

Wir sind schon gespannt wie das Verhältnis der Verkaufszahlen in der nächsten Konsolen-Generation aussehen wird. Nach der Übernahme von Bethesda hat Microsoft nun weitere Studios in ihr Portfolio aufgenommen. Hat die Xbox Series X also mehr Chancen als die Xbox One bei den Spielern?