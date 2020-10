Nintendo Switch bricht langjährigen Xbox 360-Verkaufsrekord

Die Switch und Switch Lite von Nintendo ist weiterhin auf dem Vormarsch, daran werden auch nicht die Xbox Series X und PlayStation 5 zum Weihnachtsgeschäft 2020 rütteln können. Mit Spielen wie Animal Crossing: New Horizons oder Super Mario 3D All-Stars bringt man ständig neue Spieler auf die Hybrid-Konsole. Die Dominanz der Konsole von Nintendo ermöglichte nun einen langjährigen Xbox 360-Verkaufsrekord zu brechen.

Es ist nicht überraschend, dass Nintendo mit der Switch weiterhin groß im Geschäft ist – weltweit. Das Interessante an dem neuen Rekord, den die Switch gebrochen hat, ist jedoch, dass sich dieser auf die USA bezieht. Immerhin war das Nintendo-Gerät unglaubliche 22 Monate in Folge die Beststeller-Konsole in den USA. Die Xbox 360 schaffte „nur“ 21 Monate von 2011 bis 2013.

Die Verkaufszahlen der Switch sind seit über einem Jahr ganz oben. Erst kürzlich hat man den internen Verkaufsrekord der Wii von 2008 gebrochen. Wenn Ryng, Vertriebsanalyst für Videospiele, recht hat, können die „Switch-Rekordzahlen noch weiter gehen“. Der Analyst geht davon aus, dass die Reise noch nicht beendet ist – wir auch.

Switch was the best selling console in USA for 22 consecutive months, since Dicember 2018.

This is a new record.

The previus record was for Xbox 360, which has been the best selling console for 21 months from August 2011 to April 2013.

— Ryng™ (@ManueI_Tolu) October 16, 2020