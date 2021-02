Nintendo Switch Verkäufe übertreffen bereits die der Nintendo 3DS

Super Mario Odyssey - ©Nintendo

Mit dem innovativen Design und der Möglichkeit die Spiele immer und überall spielen zu können hat sich Nintendo mit seiner Nintendo Switch selber übertroffen. Die darauf erschienen AAA Titel wie Animal Crossing: New Horizons, Super Mario Odyssey, Super Smash Bros. Ultimate und The Legend of Zelda – Breath of the Wild taten ihr übriges. Das Design und die dazugehörigen Titel sorgten für eine äußerst erfolgreiche Konsole die ihresgleichen sucht. Während Sony und Microsoft gegeneinander konkurrieren, hat Nintendo mit ihrer Exklusivität freie Bahn und vor Allem treue Fans.

Fast 80 Millionen Verkäufe

Nach den aktuellen Verkaufszahlen hat sich die Nintendo Switch weltweit über 79,87 Millionen mal innert vier Jahren verkauft. Damit hat die Nintendo Switch die Verkaufszahlen des Nintendo 3DS bereits übertroffen. Zum Vergleich ging der Nintendo 3DS seit seinem Start 2011 bis zum Produktionsende im September 2020 75,94 Millionen mal über den Ladentisch.

Tendenz steigend

Da die Nintendo Switch noch ein paar Jahre vor sich hat, hat die Konsole die Möglichkeit noch weitere Rekordhalter zu übertreffen. Noch gibt es den Game Boy Advance mit 81,5 Millionen, die Nintendo Wii mit 101,6 Millionen, den original Game Boy mit 118,7 Millionen und den Nintendo DS mit unglaublichen 154 Millionen verkauften Einheiten. Da hätte die Nintendo Switch also noch einen weiten Weg vor sich.

Es bleibt spannend mit anzuschauen was die Nintendo Switch noch erreichen wird. Natürlich können kommende Spiele die Verkaufszahlen weiterhin anheizen. So war Animal Crossing: New Horizons ein Überraschungshit welcher sich übrigens weiterhin extrem gut verkauft.

Mit den kommenden Titeln dieses Jahr wie Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Monster Hunter: Rise oder Pokemon Snap dürften sich ein paar neue, stolze Nintendo Switch Besitzer finden. Wir sind auch gespannt was der halbrunde Geburtstag von der The Legend of Zelda Reihe mit ein paar vermutlichen Releases und einer erhofften Ankündigung eines Release Termins von The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 auslösen wird.

Quelle: gamesindustry.biz