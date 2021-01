Nintendo Game Boy bekommt nach all den Jahren ein neues Spiel

Game Boy - ©Nintendo

Nachdem ein neuer Game Boy Titel durch Kickstarter finanziert werden kann, wird dieses noch heuer erscheinen. Je nach Höhe der gesammelten Gelder erhalten wir eine unterschiedliche Spielstundenzahl und verschiende Formen des Releases samt Goodies. Sogar eine NES-Version wäre möglich!

What year is it?

Normalerweise sind Klassiker auf den heutigen Konsolen spielbar. So wie die vielen NES und SNES Titel welche auf der Nintendo Switch in Nintendo Online zu finden sind. Manchmal sehen wir sogar Retro-Interpretationen von aktuellen Videospielen. So wie kürzlich der Nintendo Switch Titel Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung in einer Game Boy Color Version. Da das Interesse für Game Boy Titel tatsächlich noch nie weg war, hat Greenboy Games bereits mehrere solcher Titel veröffentlicht. Nun folgt das mit Abstand ambitionierteste Projekt: The Shapeshifter.

8-Bit Fantasy

Der Titel wird im Gegensatz zu anderen Titeln von Greenboy Games nicht für die Nintendo Switch verfügbar sein. Auch wird The Shapeshifter über einen größeren Umfang als bisherige Titel verfügen. So soll die Spielzeit mindestens drei Stunden betragen. In diesen man die Kapitel „The Uncertain Mountain“, „The Calm River“ und „The Gold Mine“ spielt.

In The Shapeshifter übernimmt man die Rolle von Elliot. Der man beim Zelten auf einen Elf trifft, welcher ihn bittet ihn und die andern Elfen vor dem Zauber eines bösen Zauberers zu retten. Elliot erhält von dem Elfen die Kräfte sich in alles was er berührt verwandeln zu können. So kann man sich in Tiere wie Fledermäuse, Seeigel oder Tintenfische, sowie Objekte wie Gänseblümchen (!), Steine oder auch Wasser zu verwandeln.

DIe Kickstarter-Meilensteine

Das erste Ziel von 6.000 Euro durch Kickstarter zu sammeln wurde schon erreicht, sodass The Shapeshifter sicher finanziert ist. Das zweite Ziel liegt bei 21.000 Euro, wodurch das Spiel um ganze zwei weitere Kapitel „The Iceworld“ und „The Rockfall“ erweitert wird. Beim dritten Meilenstein wird zu jeder physischen Kopie eine Sammlermünze dazugegeben. Beim letzten Meilenstein von 40.000 Euro soll das Spiel sogar noch für den NES portiert werden!

Vor Release des Titels wird eine ROM für nur 10 Euro erscheinen. Physische Sammler werden natürlich eine Game Boy Kassette erhalten, samt Pappschachtel und Anleitung. Sogar eine auf 100 Stück limitierte Version soll erscheinen.

Nach erreichen des ursprünglichen Meilensteines wird sich Greenboy Games sofort an die Arbeit von The Shapeshifter machen damit wir den neuen Game Boy Titel noch dieses Jahr physisch in unseren Händen halten können. Was haltet ihr von neuen Game Boy Titeln? Wollt ihr Greenboy Games ebenfalls unterstützen? Hier gelangt ihr zum Kickstarter von Greenboy Games.