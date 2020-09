Switch Pro-Gerüchte sind wahr, so ein bekannter Insider

Gerüchte über eine mögliche Switch Pro (Switch 4K, Switch 2) gibt es schon länger. Und sie kommen immer wieder. Laut diversen Quellen plant Nintendo eine Veröffentlichung einer neuen Switch-Variante im Jahr 2021. Nintendo selbst hat diese Ankündigung noch nicht gemacht, aber die lange Geschichte der Konsolen-Revisionen bei den Japanern, deutet darauf hin, dass eine Switch Pro-Konsole unvermeidlich ist.

Branchenkenner und Resident Evil-„Super-Leaker“ AestheticGamer hat mehr oder weniger für sich bestätigt, dass eine Switch Pro kommt. Der bekannte Insider sagte dies auch auf Twitter und wies darauf hin, dass die jüngsten Switch-Versionen eine freigeschaltete Framerate für die Switch Pro-Konsole hatten. Dies soll diesen Spielen einen „einfachen Leistungsschub“ ermöglichen, wenn sie auf dem Switch Pro gespielt werden.

Neben einer verbesserten Hardware soll es auch 4K-Unterstützung geben. Ob dieses Gerücht korrekt ist oder nicht, bleibt abzuwarten, aber es wäre ein wichtiges Verkaufsargument. Wie viel eine potenzielle Switch Pro kosten würde, liegt ebenfalls in der Luft. Immerhin würden mehr Funktionen und Leistung auch einen höheren Preis bedeuten.

I know the Switch "Pro" rumors are true, and the reason a lot of Switch games recently have been keeping their frame rate unlocked is to have an easy performance boost on it. https://t.co/GxODxxWOfB

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) September 23, 2020