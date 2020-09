Nintendo Switch der nächsten Generation erneut geteased

Nintendo Switch (C) Nintendo

Es gab mehr als eine ganze Reihe von Gerüchten, wonach Nintendo möglicherweise einen Switch Pro oder einen Switch mit 4K-Fähigkeit herstellt. In der letzten Woche sind noch mehr Gerüchte und Scherze dazu aufgetaucht. Aber während frühere Hänseleien oder Gerüchte aus zweiter Hand stammen, stammt diese von einem Entwickler.

Einige der Berichte, wonach Nintendo eine 4K-fähige Switch herstellt, stammen aus vertrauenswürdigen Quellen bei Bloomberg. In seinem jüngsten Bericht wurde behauptet, Nintendo habe Entwickler gebeten, ihre Spiele 4K-fähig zu machen. Es hört sich so an, als ob Nintendo plant, einen leistungsstärkere Switch herauszubringen um sich wohl auch grafisch gegen die kommende PlayStation 5 und Xbox Series X behaupten zu können.

Ein neuer Tipp, der diese Möglichkeit unterstützt, kommt vom Entwickler FDG Entertainment. Die kündigten Updates an die Spiele für die Next-Gen-Konsolen 4K-fähig machen würden, was Nintendo Switch-Fans nervte. Das Unternehmen wirbelte mit einem Tweet dazu dann einige Spekulationen auf:

Who knows ?! Maybe Switch also has some next-gen hardware in the oven? 🧐 — FDG Entertainment (@FDG_Games) September 8, 2020

Es könnte also gut sein, dass FDG Entertainment zu den Entwicklern gehören, die von Nintendo üb 4K Spiele gebeten wurde.

Dies ist nicht das einzige Anzeichen dafür, dass sich möglicherweise eine 4K-fähige Switch Pro in der Entwicklung befindet. Nintendo hat kürzlich ein Patent für einen Joy-Con angemeldet, bei der die herkömmliche Folie auf der Seite nicht vorhanden ist, was darauf hindeutet, dass diese Joy-Con für einen nicht tragbare Switch vorgesehen ist. Nach der Switch Lite, die eine reine Handheld ist, könnte die leistungsfähigere Switch Pro also nur für den Fernseher vorgesehen sein.