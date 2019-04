Share on Facebook

Der Nintendo Switch ist erst seit 2 Jahren am Markt, dennoch gibt es immer wieder neue Gerüchte und angebliche Leaks über eine Pro-Version. In letzter Zeit häufen sich jedoch Meldungen über eine Lite-Version der Hybrid-Konsole von Nintendo. Diese Liste-Version soll den Nintendo 3DS ersetzen, welcher als Handheld von Nintendo in letzter Zeit vernachlässigt wurde.

Um über die geplante Pro- und Lite-Version zu berichten, muss man schon etwas weiter ausholen. Immerhin haben sich seit letztem Jahr die Gerüchte dazu verfestigt. Nintendo arbeitet an neuer Hardware, die auf der einen Seite für kleine Budgets ausgerichtet ist und eine Pro-Version, welche technisch eine Weiterentwicklung der aktuellen Konsole darstellen wird. Nintendo of America hat bereits letztes Jahr bestätigt, dass man an einer „Revision“ der Switch-Hardware arbeite.

Die Switch Lite

Hinter dem kleineren, auf das Budget ausgerichtete Modell wird einige Features weglassen, welche die ursprüngliche Switch hatte. So sollen die Controller, die Joy-Cons, nicht abnehmbar sein und das Display etwas kleiner ausfallen. Bei allen Versionen, auch der Standard-Version, soll das Display durch neuere Technik ersetzt werden.

Genauso wie die Standard-Switch soll man mit der Switch Lite an den Fernseher ankoppeln können. Allerdings wird man dann einen eigenen Controller zwangsmäßig benötigen.

Die Switch Pro

Laut Berichten von Nikkei wird die Pro-Version der Nintendo Switch nicht gleichzeitig mit der Lite-Version starten. Diese soll derzeit einige Schwierigkeiten in der Entwicklung haben. Der Grund: Zu hoher Stromverbrauch. Inwieweit diese Meldung? Wir erwarten auf jeden Fall zur E3 2019 ein Statement von Nintendo.

Die Pro soll nicht nur auf der technischen Seite leistungsstärker werden (verbesserte Bildwiedergabe), sondern auch für Benutzer „freundlicher“ werden. Was das heißen soll ist derzeit noch unter einem großen Fragezeichen zu setzen. Für eine „Switch 2“ wäre es definitiv zu früh, abgesehen davon das Nintendo derzeit die meistverkaufte Konsole am Markt hat. Wie sich das mit dem Start der PlayStation 5 und Xbox Scarlett (nächste Xbox-Konsole, Arbeitstitel) verhalten wird bleibt abzuwarten. Immerhin hat Nintendo mit ihrem Produkt ein Alleinstellungsmerkmal. Die – wir nennen sie jetzt einmal so – 4K-Switch-Konsole soll noch dieses Jahr starten.