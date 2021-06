Schock! – New Nintendo Switch Pro-Preis vom Einzelhändler genannt

Kein Tag vergeht ohne einer "New Nintendo Switch Pro"-Meldung. Mehr zu Preis und Release! - (C) Nintendo

Die New Nintendo Switch Pro, oder wie auch immer sie genannt wird, durchläuft täglich einen Leak: Nun scheint möglicherweise der Preis durchgesickert zu sein. Die Ankündigung seitens Nintendo scheint keine Frage des „Ob“ zu sein, sondern eine Frage des „Wann es soweit ist“. Vor diesem Hintergrund scheint der Preis der Switch-Revision durchgesickert zu sein.

Über die Switch Pro haben wir durch Umwege schon einiges erfahren. Allerdings sind es derzeit nur Spekulationen, denn Nintendo selbst hat noch nichts verlautbart. So soll die Pro-Variante 4K in der Docking-Station am Fernseher schaffen, über ein OLED-Display verfügen und sogar DDLS von Nvidia können. Das heißt das auch die Hardware in der Konsole verbessert wurde. Das muss sich auf den Preis niederschlagen, denn Hardwarekomponenten sind derzeit nicht billig zu bekommen.

Ein Händler hat die Nintendo Switch Pro für 399 Euro gelistet, was durchwegs ein fairer Preis wäre.

Nicht nur der Preis der Switch Pro spielt eine Rolle, sondern auch das Vorbestelldatum. So soll die Vorbestellung bereits am 4. Juni um Mitternacht starten. Der Händler-Leak stammt direkt aus den Stammdaten einen Warenwirtschaftssystems und wurde auf Twitter von Nintend’Alerts geteilt.

Switch Pro: Name, Preis und Vorbestellung der Nintendo-Konsole damit fix?

Neben dem potenziellen Vorbestelltermin mit 4. Juni 2021 ist auch der Name der Konsole möglicherweise verraten worden: New Nintendo Switch Pro. Das würde mit einem Amazon Mexiko-Leak aus der Vorwoche zusammenpassen, der ebenfalls New Nintendo Switch Pro erwähnte.

Der Preis von 399 Euro scheint auch im Bereich des Möglichen zu sein, wobei man dazusagen muss: Nintendo hat noch nichts bestätigt, es handelt sich also definitiv um Gerüchte! Trotzdem: Die Standard-Variante kostet 329 Euro, die Lite-Variante gar nur 199 Euro. Die 70 Euro mehr, gegenüber der Standard-Variante, würden für eine bessere Hardware und den besseren Bildschirm sprechen.

Wann Nintendo die Konsole tatsächlich enthüllen wird bleibt abzuwarten. Angeblich soll das bereits morgen, am 3. Juni 2021 passieren. Schiebt Nintendo tatsächlich eine New Nintendo Switch Pro-Direct-Sendung vor der E3 2021 ein? Dann würde es für Spieler „schnell sein“ heißen, denn eine Vorbestellung wäre sicherlich bald ausverkauft, vor allem wenn der Verkauf um Mitternacht startet.

Wann erscheint die New Nintendo Switch Pro?

Insider rechnen mit einen Erscheinungsdatum zwischen September und Oktober 2021, daher wäre eine Vorbestellung ab morgen ebenfalls durchaus möglich. Abgesehen von den Händler-Leaks denken noch immer viele Branchenkenner, dass Nintendo die Pro-Konsole tatsächlich erst zur E3 2021 präsentieren wird.

Wann findet der E3-Stream von Nintendo statt?

Die Präsentation findet am Dienstag, 15. Juni 2021 statt und ist ab 18:00 Uhr deutscher Zeit zu sehen.

Die E3 2021-Direct-Show von Nintendo wird rund 40 Minuten lang sein und Nintendo zufolge „vollgestopft“ mit Infos zu Nintendo Switch-Spielen sein, „die zum Großteil noch 2021 erscheinen werden“. Ob die Fortsetzung von Breath of the Wild auch dabei sein wird bleibt abzuwarten. Übrigens wird es im Anschluss der Show rund 3 Stunden mit Gameplay-Videos zu einigen dieser Switch-Spiele geben, darunter sehr wahrscheinlich auch The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.

Was für eine frühere New Nintendo Switch Pro-Vorstellung sprechen würde: Nintendo hat eine Hardware-Vorstellung nicht erwähnt.

Ob sich die Infos zu Preis, Name, Spezifikationen und Vorbestellung zur New Nintendo Switch Pro bewahrheiten werden wir wohl bald herausfinden.