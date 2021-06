Nintendo USA-Chef Doug Bowser spricht über die Switch Pro-Gerüchte

Kyōto/Washington – Die E3 2021 wäre der perfekte Zeitpunkt gewesen, aber Nintendo hat es nicht getan: die große Enthüllung der Switch Pro muss warten. Warum kamen kurz vor der E3 so viele Gerüchte über die verbesserte Hardware-Revision der Switch auf? Doug Bowser sprach in einem Interview über die Konsole (oder auch nicht).

E3 2021 ist Geschichte. Aber die Switch Pro wurde noch nicht angekündigt. In einem Gespräch mit The Washington Post sprach Doug Bowser über die zahlreichen Berichte, die auf eine Enthüllung der Konsole hindeuteten.

„Wir sind immer auf der Suche nach Technologie und wie Technologie das Spielerlebnis verbessern kann. Es ist nicht Technologie um der Technologie willen“, so Bowser – ein wenig philosophisch – gegenüber der Washington Post. „Es geht darum, wie speziell Technologie ein Spielerlebnis verbessern kann. Und wo wenden Sie diese Technologie dann an? Möchten Spieler es auf aktuell vorhandener Hardware oder Plattformen anwenden oder auf die nächste Plattform warten? Und was ist dann das richtige Spielerlebnis damit? Es spielen eine Vielzahl von Faktoren eine Rolle, die wir immer im Blick haben.“