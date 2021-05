Wann erscheint das nächste The Legend of Zelda? Breath of the Wild 2 (oder so) soll 2021 oder 2022 erscheinen. - (C) Nintendo; Bildmontage: DailyGame

Die offiziellen Release-Termine für Pokémon Brilliant Diamond und Shining Pearl sowie Pokémon Legends: Arceus hat uns Nintendo verraten. Pokémon Brilliant Diamond und Shining Pearl erscheinen am 19. November 2021. Pokémon Legends: Arceus folgt am 28. Januar 2022. Doch wo bleibt das Erscheinungsdatum für The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, oder möchte sich Nintendo die Release-News für die E3 2021 aufheben?

Mit The Legend of Zelda: Skyward Sword HD wird am 16. Juli 2011 ein Wii-Port für die Nintendo Switch erscheinen. Zelda-Fans können sich auf ein Spiel freuen mit optimaler Bewegungssteuerung für aktuelle Joy-Con-Controller. Doch eigentlich wünschen sich die Spieler die direkte Fortsetzung des Switch-Launch-Spiels Breath of the Wild. Erstmals auf der E3 2019 erwähnt bekamen wir einen Einblick auf die „Fortsetzung zu Breath of the Wild“. Die Zelda-Fans wären bereit für ein wirklich neues Abenteuer in Hyrule.

Wie wird das nächste The Legend of Zelda für die Nintendo Switch heißen?

Auch wenn wir von „Breath of the Wild 2“ sprechen: Nintendo hat bisher nur gesagt, dass die „Fortsetzung zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild jetzt in Entwicklung ist“. Das heißt also nicht das der Titel wirklich BotW2 sein wird.

Ob wir vom Action-Adventure in der offenen Welt von Hyrule mehr auf der kommenden E3 sehen werden ist fraglich. Genauso der Titel des Spiels könnte ein ganz anderer sein. Auch dazu gab es bereits ein Bild, dessen Echtheit angezweifelt wurde und als Fake deklariert wurde.

Das Breath of the Wild 2 tatsächlich der Titel des Spiels ist, wäre sehr unüblich in der langen The Legend of Zelda-Geschichte – immerhin eine Spielserie mit 35 Jahren Geschichte. Seit 1987 gab es keine Zahl im Titel eines Zelda-Spiels. Zelda II (2): The Adventure of Link war das erste und letzte Spiel der Marke mit einer Zahl im Namen.

Die Liste der (Wieder-)Veröffentlichungen der The Legend of Zelda-Spiele ist lang. Hier deshalb ein Überblick:

Titel Release-Jahr Plattform The Legend of Zelda 1986 / 2004 /2006 / 2011 / 2013 NES / GBA / Wii / 3DS / WiiU Zelda II: The Adventure of Link 1987 / 2005 / 2011 NES / GBA / 3DS The Legend of Zelda: A Link to the Past 1991 / 2003 / 2016 SNES / GBA / 3DS The Legend of Zelda: Link’s Awakening 1993 / 2007 / 2011 / 2019 (Remake) Game Boy / 3DS / WiiU / Switch The Legend of Zelda: Ocarina of Time 1998 / 2003 / 2007 /

2011 (3D) / 2015 Nintendo 64 / Gamecube / Wii /

3DS / WiiU The Legend of Zelda: Majora’s Mask 2000 / 2009 / 2015 Nintendo 64 / Wii / 3DS The Legend of Zelda: Oracle of Seasons 2001 GB Color The Legend of Zelda: Oracle of Ages 2001 GB Color The Legend of Zelda: The Wind Waker 2003 / 2013 (HD) Gamecube / Wii U The Legend of Zelda: A Link to the Past & Four Swords 2003 / 2011 GB Advance / 3DS The Legend of Zelda: The Minish Cap 2004 / 2011 GB Advance / 3DS The Legend of Zelda: Four Swords Adventures 2005 Gamecube The Legend of Zelda: Twilight Princess 2006 / 2016 Gamecube, Wii / Wii U, 3DS The Legend of Zelda: Phantom Hourglass 2007 NDS The Legend of Zelda: Spirit Tracks 2009 NDS The Legend of Zelda: Skyward Sword 2011 / 2021 Wii / Switch The Legend of Zelda: A Link Between Worlds 2013 3DS The Legend of Zelda: Tri Force Heroes 2015 3DS The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2017 Wii U, Switch Fortsetzung zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild (ohne Titel) TBA - 2021 oder 2022 Switch

25 Jahre Pokémon vs. 35 Jahre The Legend of Zelda

Auch wenn Breath of the Wild für die Nintendo Switch ein sehr erfolgreiches Spiel mit 22,28 Millionen verkaufter Exemplare bisher war, die Pokémon-Community ist (wohl oder übel) größer. Bisher verkaufte sich Pokémon Schwert/Schild „nur“ 21,1 Millionen mal und liegt damit knapp hinter dem Zelda-Spiel, aber auch Pokémon Let’s Go Pikachu/Evoli ging 13,28 Mio. mal über den Ladentisch. Natürlich gibt es auch noch viele weitere Aspekte für Pokémon gegen Zelda, wie die Sammelkarten und das Merchandise. Beides Merkmale die bei Pokémon größer sind als bei Zelda.

Neben Breath of the Wild 2 (wenn es so heißen wird) gibt es noch weitere Portierungen für Nintendo, auf die Switch-Spieler warten würden. Wild Waker HD und Twilight Princess HD wären zwei Wii U-Ports der Gamecube/Wii-Spiele die auf der Watchlist ganz oben stehen. Wahrscheinlich werden wir diese als Sammler-Edition (ähnlich wie bei Super Mario) oder gar nur als Download bekommen. Für ein Jubiläumsjahr wäre das aber auch wichtig und richtig, auch wenn BotW2 erst 2022 kommen würde.

Welche Gerüchte gab es bisher zu Breath of the Wild 2?

Die klassischen Dungeons kehren wieder zurück. Zelda-Fans der alten Schule würden ein wenig „Auszucken“, wenn es wirklich so wäre. In einem Gerücht von März 2020 sagte ein Reddit-Beitrag voraus, dass das Gameplay der Breath of the Wild-Fortsetzung mehr linear als Open-World sei. Die „traditionellen Dungeons“ würden zurückkommen.

„Verkaufsbooster“ für die „New Nintendo Switch Pro“. Nintendo erwartet im Geschäftsjahr 2021 nicht weniger als 250 Millionen Spiele-Verkäufe. Ein The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2-Release könnte hier schon eingerechnet sein. Damit würde Nintendo einen neuen Rekord aufstellen und das nächste Abenteuer von Link könnte ein wichtiger Faktor dafür sein.

Aus einem DLC wurde ein ganzes Spiel

In einem Interview mit Kotaku sagte der Zelda-Serienproduzent Eiji Aonuma im Jahr 2019:

„Anfangs dachten wir nur an DLC-Ideen, aber dann hatten wir viele Ideen und sagten: Das sind zu viele Ideen. Machen wir einfach ein neues Spiel und fangen von vorne an.“

Alles, was wir zu diesem Zeitpunkt wirklich wissen, ist, wie wenig wir wissen. Der E3 2019-Trailer zur Fortsetzung von Breath of the Wild war unerwartet und löste damals eine Menge Spekulationen aus.

Aounuma sagte auch, dass die Fortsetzung einen dunkleren Ton anstreben wird, sogar „ein bisschen dukler“ als The Legend of Zelda: Majora’s Mask (Nintendo 64). Der Trailer unterstützt dies mit Sicherheit, da Ganondorf’s Leiche von einer körperlosen Hand wiederbelebt wird.

Release-Gerüchte: Nintendo veröffentlicht The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 erst 2022

Durch den Release von zwei großen Pokémon-Spielen für 2021/2022 könnte es möglich sein, dass das Erscheinungsdatum von Breath of the Wild 2 auf das Frühjahr 2022 oder später verschoben wurde. Ursprünglich hätten die Entwickler DLC-Erweiterungen für Breath of the Wild (2017) angedacht, daraus wurde erst die Fortsetzung, die Story des ersten Spiels anknüpfen wird und deren Kunststil übernehmen wird. Hyrule muss also nicht von komplett neu aufgebaut werden. Trotzdem befindet sich das Spiel, wenn man die Zeit nach dem Release des ersten Titels rechnet, bereits vier Jahre in Entwicklung.

Nintendo. Es wird Zeit für die Breath of the Wild-Fortsetzung!

Die Möglichkeit besteht – aber sehr gering – das Breath of the Wild 2 bereits diesen Sommer oder Herbst 2021 erscheint, passend um das 35-jährige Jubiläum der The Legend of Zelda-Serie zu feiern. Allerdings würde das nicht zum Release von Skyward Sword HD zusammenpassen, dass am 16. Juli 2021 für die Nintendo Switch kommt. Vielleicht kommt es gar erst zum 36. Geburtstag der Serie am 21. Februar 2022, allerdings wäre das ein Montag – ein unüblicher Tag für Spiele-Releases.

Die E3 2021 findet vom 12. bis 15. Juni 2021 statt, und viele Fans hoffen, dass Nintendo Neuigkeiten zu Breath of the Wild 2 parat haben wird. Bisweilen gibt es keine offiziellen Ankündigungen darüber, was uns Nintendo im E3-Showcase zeigen wird, aber mit etwas Glück erhalten Zelda-Fans ein Update zur Entwicklung. Außerdem werden wir sicherlich viel zu den Pokémon-Spielen Brilliant Diamond und Shining Pearl sowie Arceus sehen.

Wahrscheinlich wird BotW2 den Launch der Switch Pro, wenn es diese tatsächlich gibt, irgendwie unterstützen. Vielleicht sogar als Lauch-Titel. Das wäre das „Non-Plus-Ultra“ für alle Zelda-Fans, die auch schon verkraften mussten das die Netflix-Serie zu The Legend of Zelda abgesagt wurde, gemeinsam mit jener zu Star Fox.