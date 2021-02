The Legend of Zelda: Remaster-Spiele kommen früher, als Fans dachten

The Legend of Zelda: Phantom Hourglass für die Nintendo Switch? - (C) Nintendo, Bildmontage: DailyGame

Nintendo konnte die letzten Monate einige Jubilare feiern: Super Mario wurde 35 Jahre, Pokémon 25, Donkey Kong 40 und The Legend of Zelda feiert 2021 seinen 35. Geburtstag. Natürlich erwarten Nintendo-Fans, dass das neue Breath of the Wild 2 heuer kommt. Doch es könnte auch einige interessante Remaster zu The Legend of Zelda geben, wie eine neue Markeneintragung zeigt.

Das originale Zelda, Zelda 2 und A Link to the Past sind über Nintendo Switch Online spielbar. Doch nach der Ankündigung von Breath of the Wild 2 und dem veröffentlichten Remaster zu Link’s Awakening hoffen die Switch-Spieler auf mehr von Link. Es scheint jedoch, dass Nintendo eine Marke angemeldet hat, die möglicherweise darauf hindeutet, dass ein neues Spiel von The Legend of Zelda früher auf den Markt kommt, als die Fans bisher dachten.

Obwohl Zelda-Fans auf Breath of the Wild 2 warten hat Nintendo in Australien auf mysteriöse Weise eine neue Markeneintragung für „Phantom Hourglass„, „The Wind Waker“ und „Skyward Sword“ angemeldet. Nun theoretisieren viele Fans, dass diese The Legend of Zelda-Spiele in Form einer Sammlung überarbeiteter Zelda-Spiele, ähnlich den Super Mario 3D All-Stars des letzten Jahres, auf die Nintendo Switch kommen könnten.

Diese Entdeckung teilte ursprünglich KeliosFR auf Twitter, welcher Insider-Informationen zu Nintendo bisher erfolgreich verbreitet hat.

Welche The Legend of Zelda-Spiele schaffen es in die Spielsammlung für die Nintendo Switch?

Übrigens wurde im letzten Jahr, genauer im August, die Marke „Ocarina of Time“ erneut angemeldet, was die Idee einer überarbeiteten Zelda-Kollektion ursprünglich hervorbrachte.

Die Fans durften vor einigen Jahren Remaster von Ocarina of Time und Majora’s Mask auf dem 3DS sowie Remaster von The Wind Waker und Twilight Princess auf der Wii U erleben. Jetzt hoffen viele Fans, dass The Legend of Zelda: Skyward Sword es auf die Nintendo Switch schafft. Oder noch besser: All diese Spiele. Anscheinend hat sich Nintendo auch für Phantom Hourglass entschieden. Bisher ist nur nicht bekannt, warum man die Marken scheinbar nur in Australien angemeldet hat, denn auch The Wind Waker und auch Skyward Sword sind dazugestoßen.

Die Gedankengänge der Nintendo-Fans gehen natürlich weiter. Unterhalb der Marken-Anmeldung von Phantom Hourglass wird erwähnt, dass diese für „elektronische Spielprogramme, herunterladbare elektronische Spielprogramme und Videospielprogramme registriert wurde. Es könnte also auch sein, dass nur eine Kategorie zutrifft und das The Legend of Zelda-Spiel von der NDS in die Switch Online-Sammlung aufgenommen wird.

Funktionieren NDS-Spiele auf der Switch?

Die Kernmechaniken des NDS-Spiels könnten im Handheld-Modus der Nintendo Switch funktionieren, also könnte diese Fan-Theorie durchaus zutreffen. Bei Super Mario Galaxy von Super Mario 3D All-Stars wurden die Joy-Con als Zeiger benutzt, im Handheld-Modus der Touchscreen, eben ohne Stift.

Unabhängig davon, ob eine der Theorien eintrifft, wird Nintendo zum 35. Jubiläum von The Legend of Zelda sicherlich etwas zum mitfeiern auf den Markt bringen. Vielleicht auch endlich Wind Waker und Twilight Princess HD für die Nintendo Switch. Wir werden sehen.