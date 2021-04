The Legend of Zelda: Breath of the Wild - (C) Nintendo

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist zwar erst 4 Jahre alt, aber unter Fans des Nintendo-Franchise ist es ein sehr großer Name geworden. Mit weitläufigen Umgebungen, die man als Spieler erkunden kann, abgestimmten Kampfmechaniken und einer Vielzahl von NPCs, mit denen man interagieren kann, ist Breath of the Wild eine riesige Open World-Erfahrung. Der Umfang des Spiels ist atemberaubend, wie auch ein „Demake“ eines Fans für den Game Boy Color.

Ohana Studio hat auf YouTube einen kurzen Clip eines Demakes von The Legend of Zelda: Breath of the Wild für den Game Boy Color veröffentlicht. Der Fan sagte, dass es nur ein Prototyp ist und dass es nicht zu einem vollständigen Spiel gemacht wird. In den Kommentaren tummeln sich Lobesworte, weil es fanstatisch aussieht. Es sieht aus wie ein Level aus dem ursprünglichen Link’s Awakening, aber es gibt eindeutig Elemente, die direkt aus Breath of the Wild herausgerissen wurden. Zum Beispiel die Axt, die Link nach dem ersten Aufwachen im Spiel finden kann.

Demakes als Trend der Fans?

Retro Gaming ist immer in aller Munde, daher überrascht es nicht, dass auch Breath of the Wild ein „Demake“ bekommen hat. Es ist erstaunlich, wie viel Zeit und Kreativität von Fans in diese Projekte gesteckt wird.

Nicht nur Breath of the Wild, sondern auch schon viele andere Titel wurden von Fans als „Spiele von damals“ präsentiert. Erst kürzlich zeigte ein Fan wie Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung auf dem Game Boy Color ausgesehen hätte.

Der altertümliche Nintendo-Handheld ist übrigens noch nicht tot: Erst letztes Jahr ist für den Game Boy Color ein neues Spiel erschienen! Tatsache.