Yoshi and the Mysterious Book im Test: Ganz neue Seiten von dem Dinosaurier

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Das Wichtigste in Kürze

Spielerisch wenig Tempo, dafür viel zu erkunden.

Ganz junge Spieler dürften ihren Spaß haben.

Optik und Animationen märchenhaft wie immer.

Yoshi and the Mysterious Book ist ein Plattform-Abenteuer, welches von dem Entwicklerstudio Good-Feel entwickelt wurde. Es wurde am 21.05.2026 von Nintendo exklusiv für die Switch 2 veröffentlicht. Wir haben mit Yoshi zusammen einen Blick in sein Buch geworfen und sso den Titel getestet.

Enzos Seiten

Ein mysteriöses Buch namens Enzo flog vom Himmel auf’s Yoshis Insel. Die Yoshis müssen Enzo helfen die verschiedenen Kreaturen zu entdecken, welche sich in den vielen Kapiteln seiner zahlreichen Seiten verbergen. Beim forschen werden die Yoshis immer wieder auf Kamek und Bowser Jr. treffen, welche selber auf der Suche nach einem wundersamen Vogel in dem Buch sind.

Wenig Action, viel zu Erkunden

Gleich vorab: in Yoshis neuestem Abenteuer Yoshi and the Mysterious Book setzt man mehr auf das Erkunden, statt rasanter Level-Manier. Es ist regelrechtes Suchen und Entdecken. Das Tempo hierfür kann man entscheidet man selbst. In jedem Kapitel müssen neue Kreaturen gesucht werden. Sobald man die gesuchte Kreatur entdeckt hat, darf man dieser sogar einen Namen geben. Entweder folgt man dem vorgegebenen Vorschlag von Enzo oder zeigt sich selber kreativ. Warum auch nicht? Die Kreaturen bringen allesamt unterschiedliche Eigenschaften und Fähigkeiten mit, wie beispielsweise Getreide anbauen oder Seifenblasen blasen. Damit werden wiederum neue Möglichkeiten für Yoshi in den verschiedenen Lebensräumen der Kreaturen möglich, denn eine Eigenschaft oder Fähigkeit einer Kreatur hängt hier mit dessen Lebensraum zusammen.

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Yoshi hat nichts verlernt

Fans von den anderen Yoshi-Titeln dürften sich bei der Steuerung gleich wohl fühlen: die Yoshis können wie gewohnt Gegner verschlucken, Eier werfen und durch die Lüfte flattern. Was allerdings neu ist ist, dass die Kreaturen und deren Eigenschaften genutzt werden können. Diese dienen dazu unterschiedliche Bereiche zu erreichen oder geheimnisvolle Rätsel zu lösen. Denn die Level sind alles andere als linear und wollen abgesucht werden.

Stop-Motion-Technik

Die große Besonderheit von Yoshi and the Mysterious Book dürfte der gewählte Grafikstil sein. Nicht nur, dass wir uns mit den Yoshis wieder einmal in einem Bilderbuch befinden. Die Hintergründe wirken wie von Hand gemalt. Die Farben sind weich gewählt, aber trotz verschiedener Gebiete leider sehr ähnlich. Die Animationen sind einer Stop-Motion-Technik nachempfunden – was etwas neues ist. Dennoch dürfte bei dem Titel die Leistung der Switch 2 nie an ihre Grenzen kommen.

Märchenhaft

Der Soundtrack von Yoshi and the Mysterious Book unterstützt das Märchen, welches einem das Buch erzählen will. Nur komisch-freundliche Melodien und charmehafte Soundeffekte fügen sich in die bunten Seiten von Enzo nahtlos ein. Enzo selber hat etwas majestätisches, weswegen auch viele Musikstücke so klingen. Sehr eigen, aber dafür passend und vor allem einprägsam.

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YouTube-Video

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Fazit zu Yoshi and the Mysterious Book

Yoshi and the Mysterious Book is,t wie für Yoshi-Titel üblich, eine optisch wunderschöne Erfahrung. Im Vergleich zu allen anderen Yoshi Abenteuern tanzt dieses aber ordentlich aus der Reihe: statt Rettungsmissionen, muss hier entdeckt, erkundet und gesammelt werden. Dabei gibt es sehr viele versteckte Details und Items zum Sammeln. Da der Schwerpunkt auf dem Erkunden liegt, ist das Spieltempo untypisch langsam. Man hat alle Zeit der Welt. Jüngere Spieler dürften sich sofort wohl fühlen.

Wer auf viel Handlung, Jump ’n‘ Run-Action und epische Bosskämpfe steht, der sollte dieses Yoshi Abenteuer vielleicht auslassen. Für alle die immer neugierig sind, die ist dieses kreative Abenteuer geschaffen worden. Nintendo traut sich immer wieder komplett neue Weg zu gehen. Auch mit klassischen Helden wie Yoshi.

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Quelle: youtube.com via NintendoDE