8 Tipps für Zelda: Tears of the Kingdom – So meisterst du das Abenteuer

Wir haben dir acht Tipps für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zusammengestellt, die dir helfen werden!

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - (C) Nintendo

The Legend of Zelda Fakten

Die Welt von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist voller Geheimnisse und Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Um dir auf deiner Reise durch das fantastische Königreich zu helfen, haben wir acht wertvolle Tipps zusammengestellt, die dir dabei helfen werden, deine Fähigkeiten zu verbessern und das Spiel in vollen Zügen zu genießen.

1. Präzises Werfen von Items

Manchmal ist es entscheidend, Items präzise zu werfen. Halte dazu die R-Taste und das obere Dreieck gedrückt, um deine Items zielsicher auf den gewünschten Ort zu werfen. Diese Fähigkeit kann in vielen Situationen sehr nützlich sein, sei es im Kampf oder bei Rätseln. Wenn die Pfeile ausgehen, ist das ziemlich hilfreich!

2. Cleveres “Schild-Surfen”

Beim “Schild-Surfen” verliert dein Schild normalerweise Haltbarkeit. Wenn du jedoch einen Transporter mit Synthese an deinem Schild anbringst, bleibt die Haltbarkeit intakt. Dies ist eine großartige Möglichkeit, deine Ausrüstung länger in bestem Zustand zu halten.

3. Nutzung von Naydra-Hörnern

Sammle Naydra-Hörner und bringe sie an Waffen an. Dadurch kannst du Gegner einfrieren und dir einen Vorteil im Kampf verschaffen. Nutze diese mächtige Fähigkeit, um starke Feinde zu besiegen und schwierige Situationen zu meistern.

4. Wichtiger Tipp für Zelda: Tears of the Kingdom: “Taktisches Gleiten”

Wenn du im Himmel mit deinem Gleiter unterwegs bist und deine Ausdauer zur Neige geht, suche nach einem Drachen unter dir. Lasse dich fallen, um ohne Fallschaden auf dem Drachen zu landen. Dies kann eine effektive Methode sein, um schnell auf den Boden zu gelangen und gleichzeitig Abenteuer zu erleben.

5. Schutz durch Naydra- und Eldra-Steine

Naydra-Steine schützen dich in heißen Wüstenregionen, während Eldra-Steine in kalten Gebieten ihre Wirkung entfalten. Befestige diese Steine an deinem Schild, um dich vor den extremen Temperaturen zu schützen und längere Reisen durch unterschiedliche Regionen zu unternehmen.

6. Sammeln von Erinnerungen

Falls du alle Erinnerungen finden möchtest, gehe hinter die Göttin-Statue beim Vergessenen Tempel. Dort findest du eine Karte mit allen Hieroglyphen, die dir helfen wird, die verlorenen Erinnerungen aufzuspüren und das Geheimnis der Geschichte zu entschlüsseln.

7. Sammel “Sonanium” für Energie-Kristalle

Sonanium ist wertvoll für den Handel mit Energie-Kristallen. Sammle so viel Sonanium wie möglich, um genügend Energie-Kristalle zu erhalten. Diese Kristalle können dir einen erheblichen Vorteil verschaffen, also halte stets Ausschau nach Sonanium-Quellen. Ohne Batterien, fahren deine Sona-Werke nicht.

8. Effektives Leunen-Töten

Beim Töten eines Leunen verliert deine Waffe normalerweise Haltbarkeit. Du kannst jedoch klug vorgehen, indem du ihn zuerst ins Gesicht mit Pfeilen schießt und dann auf ihn hinaufsteigst – wie bei einem Pferderitt, um ihn mit deiner Waffe anzugreifen. Dadurch bleibt die Haltbarkeit deiner Waffe erhalten und du kannst den Kampf ohne Sorgen durchstehen!

Mit diesen acht Tipps in der Hinterhand wirst du in The Legend Zelda: Tears of the Kingdom bestens gerüstet sein, um die zahlreichen Herausforderungen zu meistern und die faszinierende Welt des Spiels in vollen Zügen zu genießen. Setze deine Fähigkeiten ein, erkunde die weitläufige Welt und enthülle die Geheimnisse, die auf dich warten!