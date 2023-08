Zelda: Tears of the Kingdom – Link hat jetzt den Gabelstapler Schein

Was kommt als nächstes?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - (C) Nintendo

Ich liebe Fans. Ganz ehrlich. Einer der genialsten Aspekte der Gaming-, TV- und Kino-Szene, sind wirkliche Fans. Und damit meine ich nicht “Dauer-Meckerer”, die ihr Fandom selbst bestimmen und kontrollieren wollen. Ich meine Fans, die voller Herzblut, Begeisterung und Kreativität in ihre Welt eintauchen. Nun hat ein sehr kreativer Fan von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom einen voll funktionsfähigen Gabelstapler gebaut, den Link verwenden kann, um größere, schwerere Gegenstände in Hyrule zu bewegen. Die Fan-Kreationen in Tears of the Kingdom werden immer größer und besser, je länger das Spiel auf dem Markt ist, was zeigt, dass die Kreativität der Spieler nur durch die Anzahl der Teile begrenzt zu sein scheint, die in dem Action-RPG miteinander kombiniert werden können.

Die Möglichkeit, eine Vielzahl von Objekten miteinander zu verbinden, wird von den Fans wahrscheinlich als eine der besten Funktionen von Tears of the Kingdom angesehen. Viele Spieler haben das Spiel wahrscheinlich gekauft, um erneut als Link Abenteuer zu erleben, neue Teile von Hyrule zu erkunden und um herauszufinden, was nach Breath of the Wild mit allen Charakteren passiert. Als Nintendo in den Trailern die Möglichkeit zeigte, dass Spieler ihre eigenen Fahrzeuge, Waffen und sogar Wohnstätten bauen können, nutzte die Community die Zeit, ihre beeindruckenden Kreationen online zu präsentieren.

Zelda: Tears of the Kingdom – Der Gabelstapler funktioniert

In einem kurzen Video, das der Reddit-Nutzer Re-Pingers veröffentlichte, um seinen funktionsfähigen Gabelstapler in Zelda: Tears of the Kingdom vorzuführen, war zu sehen, wie Link eine massive Maschine hoch- und runterkletterte, um sie zu bedienen. Mit einem Steuerstick fuhr er das Fahrzeug vorwärts und benutzte dann einen anderen Steuerstick, um den Gabelstapler hoch und runter zu bewegen. Das Video zeigt, wie die Maschine ein Holzbrett, das mit zwei Bögen verbunden ist, aufhob und es einige Entfernungen von seinem ursprünglichen Standort transportierte.

WERBUNG WERBUNG

Scheinbar waren auch andere Fans von Re-Pingers Arbeit beeindruckt: Ein lizenzierter Gabelstaplerfahrer lobte sogar den Bau, indem er sagte, dass er das Fahrzeug einfach komplett feiern würde. Ein anderer fragte sich, wie es Re-Pingers geschafft hat so viele Dinge miteinander zu verbinden, da das Verbinden in Tears of the Kingdom auf eine maximale Anzahl von 21 Gegenständen beschränkt ist. Ein anderer Reddit-Nutzer antwortete auf diese Frage und schlug vor, dass der gesamte Gabelstapler wahrscheinlich aus zwei Builds besteht, die nur durch Reibung und Schwerkraft zusammengehalten werden. Eine Idee die man erst mal so funktionsfähig umsetzen muss. Hut ab an dieser Stelle vor der Konstruktion und der Idee ansich.

Angesichts der enormen Kreativität der Tears of the Kingdom-Community können die Fans erwarten, dass mehr dieser massiven, beeindruckenden Kreationen online geteilt werden. Hoffentlich werden alle Bastel- und Bauprojekte die gesamte Spielerbasis beschäftigen, bis Nintendo Updates darüber gibt, was die Zukunft des Zelda-Franchise bringen wird.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich und dort könnt ihr euren eigenen Gabelstapler bauen.