Zelda: Tears of the Kingdom Spieler baut einen AT-AT aus Star Wars

Die Ingenieurs Kunst geht weiter.

Ein geschickter Spieler hat kürzlich geschafft, den AT-AT Walker aus Star Wars in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zu bauen. Diese Leistung fügt sich in die scheinbar endlose Reihe von erstaunlichen Kreationen der Tears of the Kingdom-Community ein, die weiterhin online strömen.

Während das neue Zelda-Spiel die Spieler nicht zwingt, die Ultrahand-Fähigkeit zu verwenden, um etwas anderes als die grundlegendsten Vorrichtungen zu erstellen, werden diejenigen, die sich intensiver mit dem Tears of the Kingdom-Bausystem beschäftigen, bald feststellen, dass es immens leistungsstark ist.

Viele Fans, die genau das getan haben, haben sich seitdem das Spiel Mitte Mai in den Läden erreichte, gegenseitig mit unglaublich einfallsreichen Kreationen übertroffen.

Der AT-AT aus Star Wars ballert seinen Weg durch Zelda: Tears of the Kingdom

Eine der neuesten Ergänzungen zu dieser stetig wachsenden Liste von komplexen Vorrichtungen wurde von dem Reddit-Benutzer 0racle624 entwickelt, der kürzlich den Aufwand unternommen hat, eine ziemlich getreue Nachbildung des All Terrain Armored Transport (AT-AT) Walkers aus Star Wars in Tears of the Kingdom zu erstellen.

Ihr Design verwendet ein Paar Käfige für den Körper der Kriegsmaschine und zwei weitere U-förmige Blöcke für den Kopf, während die Beine des Walkers aus einem halben Dutzend Zonai-Stabilisatoren in Kombination mit derselben Anzahl von Zonai-Big-Wheels bestehen.

Während die AT-ATs aus Star Wars schwere Laserkanonen-Türme an den Seiten ihrer Köpfe aufweisen, verfügt diese Tears of the Kingdom-Nachbildung des ikonischen Fahrzeugs über einen einzigen Konstrukt-Kopf, der mit dem Zonai-Strahlenemitter ausgestattet ist, der auf der linken Seite seiner Pilotenkabine montiert ist.

Der Autor der Vorrichtung hätte wahrscheinlich zwei solcher automatisch zielsuchender Türme verwendet, wenn sein bestehendes Design nicht bereits 20 Komponenten erreicht hätte. Zur Klarstellung: Alle Tears of the Kingdom-Strukturen, die mit der Ultrahand gebaut werden, fallen auseinander, wenn der Spieler versucht, mehr als 21 Teile miteinander zu verbinden.

Dennoch hatte 0racle624 gerade genug Platz, um dieses von Star Wars inspirierte Tears of the Kingdom Fahrzeug mit einer Zonai-Kanone auszustatten, die sowohl die Anti-Personen-Blaster des AT-AT nachahmt als auch die Kampfeffektivität des Walkers verbessert.

Die Kombination von Zonai-Strahlenemittern mit Kanonen ist unter Tears of the Kingdom-Spielern schon lange eine beliebte Praxis, da dies zu einer Waffe führt, die sowohl ununterbrochenen Laserschaden verursachen als auch Feinde mit Artilleriegeschossen betäuben kann, wodurch verhindert wird, dass sie zurückschlagen.

Diese beeindruckende Nachbildung des AT-AT-Walkers ist bei weitem nicht das erste Werk der von Star Wars inspirierten Ingenieurskunst, das von der Fangemeinde des Spiels bisher fertiggestellt wurde. Erst vor einigen Wochen präsentierte ein anderer Spieler online ein unglaubliches Tears of the Kingdom-Flugzeug, das auf dem Starfighter von The Mandalorian basiert.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist auf der Nintendo Switch verfügbar.