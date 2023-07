Zelda Tears of the Kingdom: Spieler baut Motorrad mit 18 Rädern

Reifen umstecken dauert den ganzen Tag

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom im Test. - (C) Nintendo

Ein kreativer Spieler von Zelda: Tears of the Kingdom hat ein improvisiertes Motorrad mit 18 Rädern zusammengesetzt. Der witzige Clip zeigt das absurde Fahrrad und könnte das beeindruckendste Bike sein, das jemals in Tears of the Kingdom erstellt wurde.

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es drei separate Karten, die die Spieler erkunden können: die Inseln in den Wolken, Hyrule und die Tiefen. Da es während des 60-stündigen Abenteuers viel zu erkunden gibt, ist es nur natürlich, dass die Spieler Links neue Fähigkeiten nutzen, um Fahrzeuge zu erstellen, um herumzukommen. Es gibt unzählige Videos online, in denen verschiedene Autos, Flugzeuge und Boote von den Spielern zusammengesetzt wurden, ganz zu schweigen von originelleren Fahrzeugen wie Hovercrafts und Luftmotorrädern. Die meisten dieser Transportmittel dienen einem praktischen Zweck, aber manchmal bauen die Spieler Fahrzeuge, die schlecht funktionieren, aber einfach cool aussehen.

Motorrad mit 18 Rädern rollt durch Zelda: Tears of the Kingdom

Reddit-Nutzer Oohslaghe hat ein Video von einem der coolsten Motorräder gepostet, die in Tears of the Kingdom erstellt wurden. Das Video beginnt mit einer Nahaufnahme von Link, der scheinbar auf einem normalen Fahrrad durch Hyrule fährt. Die Kamera schwenkt dann zurück und zeigt aus der Vogelperspektive das 18-Rad-Fahrzeug in seiner ganzen Pracht. Es ist offensichtlich, dass das Fahrrad wenig Sinn ergibt, aber wenn die Kamera auf Link zufährt, wird deutlich, wie cool er damit aussieht.

Es mag so aussehen, als würde das Bike sofort umkippen, aber der eigentliche Trick hier ist der Stabilisator. Ein Stabilisator in Tears of the Kingdom ist ein Zonai-Gerät, das aufrecht steht, wenn es aktiviert wird, und andere Objekte anheben kann, während es nach oben kippt. Ein Stabilisator, der an einem Rad befestigt ist, hält es aufrecht, was es Oohslaghe ermöglichte, alle 18 Räder anzubringen. Mit einem Steuerknüppel, der oben am Stabilisator befestigt ist, ist das Motorrad komplett und macht diesen Aufbau recht einfach. Spieler, die dieses Motorrad selbst bauen wollen, sollten jedoch bedenken, dass nur 21 Objekte gleichzeitig zusammengefügt werden können. Es ist also nicht möglich, ein 40-Rad-Fahrzeug herzustellen, zum Beispiel.

Was die Praktikabilität von einem so langen Motorrad in Zelda Tears of the Kingdom angeht, erwähnte Oohslaghe in einem Kommentar, dass das Motorrad Schwierigkeiten hat, zu lenken. Wenn man den Steuerknüppel einige Sekunden lang in eine Richtung hält, dreht sich das Fahrrad nur um etwa fünf Grad. Das bedeutet, dass dieses Fahrrad nur in weitläufigen Gebieten verwendet werden kann und rein darauf ausgelegt ist, beeindruckend auszusehen.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist für Nintendo Switch erhältlich.