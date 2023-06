Zelda: Tears of the Kingdom – Neuer Glitch zeigt “Pocket Rocket”

Ein aufregender neuer Glitch in Zelda: Tears of the Kingdom, der es Spielern erlaubt, mithilfe des Schild-Surfens durch die Luft zu schweben

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - ©Nintendo

The Legend of Zelda Fakten

In The Legend Zelda: Tears of the Kingdom hat ein einfallsreicher Spieler eine neue Methode entdeckt, um mithilfe eines Glitches quasi durch die Luft zu fliegen, während er das Schild-Surfen nutzt. Das Spiel gibt den Spielern mit den neuen Fähigkeiten Ultrahand und “Fusion” mehr kreative Freiheit, indem es die bisherigen Sheikah-Slate-Fähigkeiten ersetzt. Diese Fähigkeiten sind bei den Spielern sehr beliebt, die weiterhin einzigartige Lösungen für Herausforderungen finden und beeindruckende Fahrzeugkreationen präsentieren.

Die Haltbarkeit von Waffen ist nach wie vor ein umstrittenes Thema unter den Spielern, da sie sich abnutzen und zerbrechen können, je mehr sie verwendet werden. Obwohl dies das Problem nicht vollständig löst, können Zelda-Spieler das Fusion-Feature verwenden, um zwei Gegenstände miteinander zu kombinieren, wie zum Beispiel ein Schwert und einen Felsbrocken, um einen Hammer herzustellen. Die Waffe erhält in der Regel zusätzliche Angriffskraft und übernimmt gleichzeitig neue Eigenschaften. Ein kreativer Spieler hat jedoch mit dem neuen Feature einen alternativen Zweck gefunden und nutzt ihn, um Hyrule auf eine neue Art und Weise zu erkunden.

WERBUNG

Luft-Schild-Surfer-Glitch in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Der betreffende Glitch stammt von “SmallAnt”, der auf Twitter einen kurzen Clip veröffentlichte, in dem er die neue Technik vorführt. Nachdem er den einzigartigen Hylian-Schild angelegt und eine Zonai-Rakete mit Links derzeit ausgerüsteter Waffe fusioniert hat, rennt “SmallAnt” vorwärts und springt, um mit dem traditionellen Shield-Surfen zu beginnen. Durch die Verwicklung des Glitches wird die fusionierte Waffenrakete während der Animation ausgelöst, was das Shield-Surfen abbricht, aber die Sprunghöhe erhöht. Dieser Vorgang verbraucht zwar etwas Batterieenergie, kann aber kontinuierlich verwendet werden, um Link nach vorne zu befördern.

The newest movement glitch discovered in ToTK is SO COOL pic.twitter.com/EhgtKh8vdV — SmallAnt (@SmallAnt) June 14, 2023

Eine neue Art des legendären “Rocket Jump” wurde entdeckt. Obwohl er eigentlich keiner ist. “SmallAnt” bezeichnet den Trick selbst als “Pocket Rocket”. Es scheint, dass der Glitch bereits in der ursprünglichen Version des Spiels vorhanden war und bislang entweder nicht von Nintendo bemerkt wurde oder noch nicht in einem kommenden Patch behoben wurde. Der Glitch könnte mit einem zukünftigen Update plötzlich verschwinden, aber derzeit scheint er sehr gut zu funktionieren. Lustig ist es allemal.

Wie funktioniert das Schild-Surfen?

Eigentlich ist es ganz einfach in Tears of the Kingdom mit seinem Schild zu “surfen”.

Stelle sicher, dass du überhaupt einen Schild hast. Am besten einen der nicht gleich kaputt geht. Führe deinen Schild mit der Taste “ZR”. (Drücke vorher “B”, wenn du eine Zweihandwaffe gezogen hast!) Drücke “X”, um nach oben zu springen. Drücke “A”, um den Schild unter die Füße zubekommen Surfe!

Eine Sache, die viele Spieler nutzten, wurde bereits gefixt: der Duplikation-Glitch. Mit der ursprünglichen Version des Nintendo Switch-Spiels (also ohne Updates) kann man mit einfachen Mitteln Gegenstände “herstellen”.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist exklusiv für Nintendo Switch erhältlich.