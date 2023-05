Zelda: Tears of the Kingdom – So bekommst du die “Ultrahand”

Dank der Ultrahand kannst du Gegenstände frei aufnehmen und bewegen in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom!

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Die Ultrahand erklärt. - (C) Nintendo

The Legend of Zelda Fakten

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es eine neue Fähigkeit namens Ultrahand, die es dir als Spieler ermöglicht, Objekte zu bewegen und an anderen Dingen zu befestigen, um Rätsel zu lösen und voranzukommen. In diesem Gamer-Guide wird erklärt, wie du die Ultrahand bekommt und wie sie verwendet wird.

Bereits zu Beginn des Spiels erreichst du einen Tempel, um Prinzessin Zelda zu erreichen, jedoch sind die Türen verschlossen. Um weiterzukommen, musst du zu einem nahegelegenen Schrein gehen und ihn beenden. Fans von The Legend of Zelda: Breath of the Wild wissen bereits, dass Schreine Orte sind, an denen man kleine Rätsel lösen muss, um Belohnungen zu erhalten und neue Fähigkeiten freizuschalten. In diesem Fall bekommst du als Spieler die Ultrahand, sobald du den Schrein betrittst.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Die Ultrahand

Um die Ultrahand zu verwenden, drückst du die “L”-Taste auf deinem Nintendo Switch-Controller. Damit kannst du alle möglichen Gegenstände ergreifen. Durch das Ergreifen von Objekten, die mit einer grünen Markierung gekennzeichnet sind, kannst du ab sofort Plattformen erschaffen und im Spiel vorankommen. Im Schrein müssen verschiedene Plattformen geschaffen werden, um voranzukommen. Dieser Schrein ist mehr oder weniger ein Tutorial für die Ultrahand, um alle neuen Fähigkeiten kennenzulernen.

Kombiniere Gegenstände miteinander: Eine weitere Möglichkeit, die Ultrahand zu verwenden, besteht darin, verschiedene Objekte miteinander zu verbinden. Indem du ein Objekt greifst und es näher an ein anderes heranbewegt, kann er es mit “A” zu etwas Einzigartigem zusammengefügt werden. Die Kombinationsmöglichkeiten sind fast grenzenlos. Zum Beispiel kannst du einen Haken an einer Holzplattform befestigen, um dich so fortzubewegen.

Jede Menge Freiheit dank der Ultrahand

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bietet viel Freiheit und Kreativität bei der Verwendung der Ultrahand. Als Spieler kannst du Objekte drehen und anbringen, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren. Durch die Ultrahand sind der Fantasie fast keine Grenzen gesetzt, und es können erstaunliche Dinge erschaffen werden. Wir sind an dieser Stelle schon gespannt, welche Bauwerke durch die Zelda-Community erstellt werden.

Das Open-World-Abenteuer erschien am 12. Mai 2023 exklusiv für die Nintendo Switch. Auf Metacritic.com erhielt Tears of the Kingdom bei 86 Fachmeinungen (zum Zeitpunkt des Schreibens) eine Wertung von 96 von 100 Punkten.