Dune: Awakening – Alle aktiven Codes im Juli 2025

In Dune: Awakening, dem Survival-MMO auf Arrakis, kannst du mit speziellen Codes exklusive kosmetische Items freischalten – ganz ohne Echtgeld. Derzeit ist ein aktiver Code verfügbar, der dir einen seltenen Messer-Skin sichert. Der Code ist universell einlösbar und stammt ursprünglich aus der Beta-Phase des Spiels.

Hinweis: Du musst das Spiel gekauft haben, um kosmetische Items einlösen zu können.

Weitere Hinweise & Tipps

Codes sind case-sensitive – achte auf korrekte Groß- und Kleinschreibung.

– achte auf korrekte Groß- und Kleinschreibung. Der Skin ist rein kosmetisch und hat keinen Einfluss auf die Spielbalance.

und hat keinen Einfluss auf die Spielbalance. Weitere Codes könnten in Zukunft über Events, Twitch Drops oder Community-Aktionen folgen – es lohnt sich, die offiziellen Kanäle im Blick zu behalten.

Mit dem Code WAKE-THE-SLEEPER kannst du dir in Dune: Awakening kostenlos den exklusiven Frameblade-Skin für das Kindjal-Messer sichern – ein stilvolles Andenken an die Beta-Phase. Da unklar ist, wie lange der Code gültig bleibt, solltest du ihn möglichst bald einlösen, um ihn nicht zu verpassen.

