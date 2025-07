Dune: Awakening – Stahl herstellen, so einfach geht’s

Tim RantzauTim ist nicht nur seit Kindheitstagen ein großer Nintendo-Fan, er hat auch Game Design studiert und kümmert sich beruflich um das Konzeptionieren von Videospielen. Sein Spezialgebiet ist aber der Spiele-Journalismus.

Stahl ist in Dune: Awakening von Funcom ein essenzieller Werkstoff für Ausrüstung der dritten Stufe sowie für fortgeschrittene Werkbänke und Fahrzeuge. Die Herstellung von Stahl ist zwar ressourcenintensiv, aber entscheidend für den Fortschritt im Mid- bis Endgame. Hier erfährst du, wie du Stahl herstellst, wo du die nötigen Materialien findest und welche Ausrüstung du brauchst.

Rezept für Stahlbarren in Dune: Awakening

Um einen Stahlbarren herzustellen, benötigst du:

50 Wasser

4 Kohleerze

1 Eisenbarren

Die Herstellung erfolgt in einer Kleinen Erzraffinerie. Beachte: Der Wasserverbrauch ist doppelt so hoch wie bei Eisenbarren!

So bekommst du die Materialien

Eisenbarren

Eisen findest du in Vermillius Gap – idealerweise mit einem verbesserten Cutterray.

– idealerweise mit einem verbesserten Cutterray. Tipp: Mit einem Sandbike kannst du die Region effizient umrunden und große Mengen abbauen.

Kohleerz

Kohle ist ein neuer Rohstoff, der in Jabal Eifrit Al-Janub und Hagga Rift vorkommt (nördlich von Vermillius Gap).

und vorkommt (nördlich von Vermillius Gap). Kohleadern erkennst du an weißen Kristallstreifen auf der Oberfläche.

auf der Oberfläche. Du brauchst mindestens einen Cutterray Mk2 , um Kohle abbauen zu können.

, um Kohle abbauen zu können. Achtung: Diese Gebiete sind von Sardaukar-Truppen und anderen NPCs stark bewacht – bring ein Schild und eine Nahkampfwaffe mit!

Wasser

Wegen des hohen Wasserbedarfs lohnt es sich, eine Basis in der Nähe von: Blumenfeldern (für Tau-Ernte mit Dew Harvester) NPC-Lagern (für Blutgewinnung via Deathstill) zu errichten.



Stahl ist also ein Schlüsselmaterial in Dune: Awakening, das du aus Wasser, Eisenbarren und Kohle herstellst – letzteres findest du in gefährlichen, aber ressourcenreichen Gebieten wie Jabal Eifrit.

