Dune: Awakening – Alle aktuellen Codes & wie du sie einlöst

In der erbarmungslosen Welt von Dune: Awakening von Funcom zählt jede Ressource – und genau deshalb sind Promo-Codes eine willkommene Gelegenheit, sich kosmetische Items oder nützliche Baupläne zu sichern. Auch wenn die Auswahl aktuell noch überschaubar ist, lohnt sich das Einlösen allemal – vor allem für Fans von stilvoller Ausrüstung.

Aktiver Code (Stand: Juni 2025)

Code Belohnung WAKE-THE-SLEEPER Bauplan für das Frameblade Knife – ein Crysmesser mit Wüstenpunk-Optik

Dieser Skin ist rein kosmetisch, verleiht deinem Messer aber einen kantigen, stilisierten Look – ideal für PvP-Spieler, die auch beim Überfallen von Plünderern Wert auf Ästhetik legen.

So löst du den Code in Dune: Awakening ein – Schritt für Schritt

Gehe zur offiziellen Dune: Awakening Account-Seite.

Dune: Awakening Account-Seite. Melde dich mit deinem Steam-Konto an.

an. Klicke im linken Menü auf „Redeem Key“ .

. Gib den Code WAKE-THE-SLEEPER exakt ein (ohne Leerzeichen).

Bestätige den Vorgang – der Bauplan erscheint anschließend in deiner Sammlung im Spiel.

Tipp: Der Code ist nur einmal pro Account einlösbar. Achte auf korrekte Groß-/Kleinschreibung!

Gibt es abgelaufene oder geheime Codes?

Aktuell gibt es keine abgelaufenen Codes. Auch versteckte oder geheime Codes wurden bislang nicht entdeckt – aber das kann sich jederzeit ändern. Neue Codes erscheinen oft zuerst auf:

dem offiziellen X-Account

Twitch-Streams mit Drops

Community-Events oder Entwickler-Streams

Was bringt die Zukunft?

Mit mehreren geplanten DLCs und Events ist es sehr wahrscheinlich, dass in den kommenden Wochen weitere Codes veröffentlicht werden.

Denkbar sind:

Skins für Ornithopter oder Rüstungen

exklusive Emotes oder Banner

spezielle Baupläne für Fahrzeuge oder Waffen

Einige Belohnungen könnten auch an Fraktionszugehörigkeit oder PvP-Erfolge gekoppelt sein – es lohnt sich also, regelmäßig reinzuschauen.

Wir haben noch viele weitere Guides in puncto Dune: Awakening veröffentlicht. Beispielsweise erklären wir dir, wie du Windfallen für die Wasserproduktion nutzen kannst und möglichst schnell an ein Buggy kommst. Außerdem haben wir weitere Tipps zum Erhalt des ikonischen Ornithopter auf unserer Seite. Also schau gerne rein und lasse dich informieren!