Dune: Awakening Sale – 40 Prozent Rabatt auf Steam bis 9. März

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Dune: Awakening von Funcom ist noch bis Montag, 9. März 2026 um 20 Uhr auf Steam mit 40 Prozent Rabatt erhältlich. Das ist der größte Preisnachlass seit dem Launch im Juni 2025 und entspricht einem Preis von rund 30 Euro für die Standardversion. Funcom kombiniert den Sale mit einem sogenannten Boosted-Progression-Wochenende, während dem Mining-Ausbeute, Loot aus Dungeons und Spezialisierungs-Erfahrungspunkte verdoppelt werden. Der Timing ist kein Zufall: Seit dem Erscheinen von Chapter 3 Anfang Februar steckt deutlich mehr im Spiel als beim Launch.

Was Chapter 3 verändert hat

Chapter 3 ist das bisher größte kostenlose Update für Dune: Awakening und richtet sich vor allem an Spielende, die Tier 6 erreicht haben und danach nichts Sinnvolles mehr zu tun fanden. Das Herzstück ist eine vollständige Überarbeitung des Landsraad-Systems. Statt einem starren Abstimmungsbrett gibt es nun ein breites Sortiment an Missionen, die Fraktionsrang, Spezialisierungs-Erfahrung und Beuteloot liefern. Ob Erkundung, Handwerk, Kampf oder Sabotage. Jeder Spielstil hat jetzt einen eigenen Fortschrittspfad. Zehn neue Gebiete auf der Overland-Map wurden hinzugefügt, darunter fünf Imperial Testing Stations mit skalierender Schwierigkeit und hochwertigem Loot.

Basis-Steuern wurden komplett abgeschafft, was einen der größten Frustrationsfaktoren des Frühjahrs 2025 beseitigt. Dazu gibt es zwei neue Waffen, einen vollständig überarbeiteten Rapier und neue Handwerk- sowie Rüstungsvarianten über das kostenpflichtige Raiders-of-the-Broken-Lands-DLC.

Wie es Dune: Awakening aktuell geht

Dune: Awakening hat einen schwierigen Weg hinter sich. Der Launch war stark: über 189.000 gleichzeitige Steam-Spielende am ersten Tag, eine der meistbeachteten Survival-MMO-Veröffentlichungen seit Jahren. Danach folgte ein Einbruch, wie er für das Genre typisch ist. Chapter 2 stabilisierte die Zahlen, Chapter 3 hat laut Funcom die bisher stärksten Rückkehr-Zahlen erzeugt. Der Steam-Score liegt bei über 75 Prozent positiv, das Metacritic-Ergebnis bei 79 Punkten. Funcom hat bisher regelmässig auf Community-Feedback reagiert, auch wenn die Geschwindigkeit nicht immer den Erwartungen entsprach.

Hier geht es zu unserer Game Review zum Spiel.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

× Feedback melden Website Art des Feedbacks * — Bitte wählen — Technischer Fehler Feedback für den Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 7 + 2? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.