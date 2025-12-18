Dune: Awakening krempelt sein Endgame um – Chapter 3 soll alles verändern

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wenn ein Survival-Spiel seine Spielerinnen und Spieler verliert, dann meistens nicht am Anfang, sondern ganz am Ende. Genau dort setzt Funcom jetzt an. Mit Chapter 3 hat das Studio die bisher größte kostenlose Erweiterung für Dune: Awakening angekündigt und sie richtet sich ganz klar an alle, die Arrakis bereits gemeistert haben und sich gefragt haben: Und jetzt?

Seit dem Launch wurde immer wieder kritisiert, dass das Spiel im Endgame an Tiefe verliert. Progression stagniert, Ziele werden unklar, Motivation geht verloren. Der Entwickler scheint dieses Feedback ernst genommen zu haben, denn Chapter 3 ist weniger ein Content-Drop und mehr ein struktureller Umbau.

Dune: Awakening – Mehr Sinn nach Tier 6

Der Kern des Updates ist ein komplett neu gedachtes Endgame. Besonders Spieler ab Tier 6 sollen endlich wieder das Gefühl bekommen, auf etwas hinzuarbeiten. Dafür wurden mehrere Grundsysteme überarbeitet oder neu aufgebaut. Allen voran das Landsraad-System, das nun eine deutlich größere Rolle spielen soll und stärker mit Fraktionen, Macht und langfristiger Progression verzahnt ist. Neu hinzu kommt ein Spezialisierungs-System, mit dem du deinen Charakter gezielter entwickeln kannst. Statt eines Einheits-Builds rücken unterschiedliche Spielstile stärker in den Fokus, egal ob du PvE-lastig unterwegs bist, allein spielst oder andere Wege auf Arrakis bevorzugst.

Chapter 3 bringt auch frische Inhalte ins Spiel, nicht nur neue Menüs. Neue Overland-Gebiete liefern zusätzliche Missionen, während wiederholbare Testing Stations für skalierende Herausforderungen sorgen. Je weiter du kommst, desto härter, aber auch desto lohnender. Funcom beschreibt diese Inhalte bewusst als Fundament für kommende Updates. Es geht also nicht nur darum, kurzfristig mehr zu tun zu haben, sondern dem Endgame endlich eine langfristige Struktur zu geben.

Kampf wird härter und vielseitiger – Arrakis bleibt gnadenlos

Auch das Kampfsystem bleibt nicht unangetastet. Mit Dual Blades und dem Pyrocket kommen neue Waffen ins Spiel, während der Rapier komplett überarbeitet wurde. Ziel ist es, Kämpfe im späteren Spielverlauf dynamischer zu gestalten und mehr sinnvolle Optionen zu bieten, wenn Gegner gefährlicher werden.

Wer wegen der Welt und Geschichte von Dune: Awakening geblieben ist, darf sich ebenfalls freuen. Chapter 3 setzt die Hauptstory direkt nach Chapter 2 fort und soll mehrere Stunden neue, storygetriebene Survival-Inhalte liefern. Arrakis bleibt dabei genauso tödlich und politisch aufgeladen wie zuvor.

Neues DLC und Rabatt zum richtigen Zeitpunkt

Parallel zum Update erscheint das kostenpflichtige DLC Raiders of the Broken Lands, das für Season-Pass-Besitzer kostenlos ist. Damit ist die Roadmap für 2025 fertig. Der Fokus liegt klar auf Base-Building und Individualisierung: 73 neue Bauteile, 17 Deko-Items, neue Rüstungen, Waffenvarianten, Farben und Emotes erweitern die Möglichkeiten deutlich.

Passend dazu ist Dune: Awakening aktuell mit 35-Prozent-Rabatt im Steam Winter Sale erhältlich, der bisher größte Preisnachlass seit Release. Perfektes Timing für Neueinsteiger, bevor Chapter 3 erscheint.

Ein konkretes Release-Datum steht noch aus, aber die Richtung ist klar: Dune: Awakening soll im Endgame endlich das werden, was viele sich erhofft haben: ein Spiel, das auch nach hunderten Stunden noch Gründe liefert, auf Arrakis zu überleben.

