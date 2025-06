Dune: Awakening – So bekommst du Duraluminium

Duraluminium ist ein veredeltes Material in Dune: Awakening von Funcom, das du für Tier-5-Ausrüstung, fortschrittliche Waffen und Fahrzeuge wie den Mk. 5 Scout-Ornithopter brauchst. Die Herstellung ist aufwendig – aber mit der richtigen Vorbereitung gut machbar.

Ein seltener Werkstoff für das Endgame von Dune: Awakening

1. Duraluminium herstellen – das brauchst du

Um einen Duraluminium-Barren zu fertigen, benötigst du:

Werbung

1x Aluminium-Barren

4x Jasmium-Kristall

500 ml Wasser

Mittlere oder große Erzraffinerie

Tipp: In einer großen Raffinerie sparst du Ressourcen und Zeit beim Veredeln.

2. Woher bekommst du die Materialien?

Aluminium-Barren

Abbau von Aluminiumerz in der Region Jabal Eifrit Al-Garb , besonders in der Zone „The Pillars“.

in der Region , besonders in der Zone „The Pillars“. Nutze ein Tier-4 Cutteray und ein Ornithopter mit Storage-Modul, um effizient zu farmen.

Jasmium-Kristalle

Nur zu finden in der gefährlichen Region Sheol im Südwesten des Hagga Basin .

im Südwesten des . Dort herrschen: PvP-Zonen Hohe Strahlung Sandwürmer

Du brauchst eine Mk. 4 Strahlenschutzrüstung, die dich ca. 2,5 Minuten schützt – also schnell rein, abbauen, rausfliegen.

Wasser

Stelle sicher, dass du mehrere Windfallen und Zisternen betreibst.

und betreibst. Alternativ: Nutze Dew Reaper oder verbessere deine Wasserextraktoren.

3. Alternativen zur Herstellung

Falls du nicht selbst craften willst:

Tausch mit anderen Spielern – am besten in Social Hubs wie Arrakeen oder Harko Village .

– am besten in Social Hubs wie oder . Auktionshaus (Exchange) – dort kannst du Duraluminium kaufen, aber die Preise schwanken je nach Server.

4. Wofür brauchst du Duraluminium?

Tier-5-Waffen wie das Adept Drillshot FK7 oder Adept Sword

wie das oder Mercenary-Stillsuits und Radiation Suits Mk. 5

und Assault-Ornithopter und andere High-End-Fahrzeuge

und andere High-End-Fahrzeuge Fortgeschrittene Baugeräte wie der Medium Chemical Refinery

Ein einziger Mk. 5 Ornithopter benötigt z. B. 350 Duraluminium-Barren – du wirst also einiges farmen müssen.

Wir haben noch viele weitere Guides in puncto Dune: Awakening veröffentlicht. Beispielsweise erklären wir dir, wie du Windfallen für die Wasserproduktion nutzen kannst und möglichst schnell an ein Buggy kommst. Außerdem haben wir weitere Tipps zum Erhalt des ikonischen Ornithopter auf unserer Seite. In diesem Beitrag haben wir alle aktiven Codes für den Juni 2025 aufgelistet. Also schau gerne rein und lasse dich informieren!