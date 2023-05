Zelda: Tears of the Kingdom – So funktioniert das Duplizieren

Du möchtest Gegenstände in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom duplizieren? So einfach funktioniert es, wenn man es weiß.

Nintendo hat 6 Jahre am Gameplay gearbeitet und bietet damit eine unglaublich große Spielewelt. - (C) Nintendo

The Legend of Zelda Fakten

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hält einiges bereit. Deshalb möchten möglicherweise einige Spieler einige der schwerer zu findenden Gegenstände duplizieren, wie es auch bereits im Vorgänger, Breath of the Wild, möglich war. Zum Glück ist das Duplizieren von Items in Tears of the Kingdom extrem einfach: Mit dieser Methode kannst du jedes Material im Spiel sowie Zonai-Geräte duplizieren. Der Trick funktioniert jedoch nicht mit Waffen und Schilden.

Das Duplizieren von Gegenständen in Tears of the Kingdom besteht darin, die Items mit deinem Bogen zu verschmelzen, den Bogen dann fallen zu lassen und schnell einen neuen Bogen auszurüsten. Das bedeutet, dass du zuerst die Fusionsfähigkeit freischalten musst, bevor du täuschen kannst.

WERBUNG

Es ist auch sehr wichtig zu beachten, dass deine Chancen, erfolgreich zu duplizieren, erheblich steigen, wenn du zwei identische Bögen verwendest. Viele Leute übersehen diesen Schritt und deshalb funktioniert es schlussendlich nicht.

So duplizierst du Items in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom:

Halte deinen Bogen und verschmelze beliebige Gegenstände damit, indem du auf dem D-Pad nach oben drückst. Drücke “+”, um dein Inventar zu öffnen, lasse deinen Bogen fallen und rüste einen brandneuen Bogen desselben Typs aus. Nachdem du einen neuen Bogen ausgerüstet hast, drücke “B” und dann “+” so schnell wie möglich, um die Pause zu beenden und das Spiel fortzusetzen. Sobald du wieder im Inventar bist, lege den zweiten Bogen ab. Sobald du beide Bögen aufgenommen hast, hast du bei korrekter Ausführung das ausgewählte Item dupliziert.

Dieser Exploit nutzt die Verzögerung beim Verschmelzen von Gegenständen mit deinem Bogen aus. Wenn du die Pause aufhebst und schnell genug erneut pausierst, wird derselbe Gegenstand mit deinem neuen Bogen verschmolzen und es werden zwei Kopien davon erstellt.

Es ist wichtig zu beachten, dass du sehr schnell sein musst, wenn du das Spiel nach dem Ausrüsten eines neuen Bogens pausierst und fortsetzt. Bei den ersten Versuchen schaffst du es vielleicht nicht, aber sobald du schnell genug bist, wirst du eine kontinuierliche Verbesserung bei dem ausgewählten Material feststellen.

Schnell viele Rupien in Tears of the Kingdom “herstellen”:

Du kannst dies mit jedem Material tun, das du im Inventar findest, allerdings lohnt es sich mehr, bestimmte Items zu duplizieren als andere… Wenn du beispielsweise Diamanten duplizierst, erhältst du jedes Mal 500 Rupien, was zu Tausenden von Rupien führt, sobald du den Trick beherrschst.

Du kannst auch starke Kampfgegenstände wie “Uralte Klingen” duplizieren, die jeden Feind, den du triffst, sofort töten. Leider kannst du mit diesem Trick in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom keine Waffen oder Schilde duplizieren.