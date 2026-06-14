Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time ist offiziell zurück. Nintendo hat das Remake für die Nintendo Switch 2 bereits angekündigt, doch die große Detailflut blieb bisher aus. Genau deshalb sorgt jetzt ein kleiner Hinweis auf Nintendos eigener Webseite für Aufsehen.

In der Google-Suche zur US-amerikanischen Version der Nintendo-Webseite tauchte ein Beschreibungstext zum Remake auf (via Reddit dokumentiert). Im Meta-Text zur Webseite soll von „atemberaubender Grafik“, „überarbeiteten Designs“ und „zeitlosem Gameplay“ die Rede sein. Genau steht dort: „Der N64-Klassiker kehrt als vollständiges Remake für Nintendo Switch 2 zurück. Erlebe Ocarina of Time mit atemberaubender Grafik, aktualisiertem Design und zeitlosem Gameplay.“

Klingt nach Marketing? Nach einem guten Aufmacher? Ja. Aber bei einem Spiel wie Ocarina of Time reicht schon so ein kurzer Satz, um neue Fragen auszulösen. Denn Nintendo hat im offiziellen Teaser bisher kaum gezeigt, wie tiefgreifend dieses Remake wirklich wird.

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Warum dieser Nintendo-Hinweis so wichtig ist

Nintendo hat das Remake am 09. Juni 2026 während einer Nintendo Direct offiziell angekündigt. Bestätigt ist: The Legend of Zelda: Ocarina of Time kommt dieses Jahr für Nintendo Switch 2. Viel mehr gab es im ersten Moment aber nicht. Der Trailer blieb kurz und zeigte vor allem Stimmung, Link und die klare Botschaft: Einer der wichtigsten Klassiker der Videospielgeschichte wird neu aufgelegt.

Genau deshalb ist der neue Webseiten-Hinweis spannend. Wenn Nintendo intern bereits von „überarbeiteten Designs“ spricht, könnte das mehr bedeuten als nur hübschere Texturen. Es könnte auf neue Charaktermodelle, veränderte Umgebungen, modernisierte Gegner oder eine deutlich frischere Interpretation hindeuten.

Natürlich muss man vorsichtig bleiben. Ein Suchergebnis ist keine große Produktpräsentation. Aber es kommt direkt aus dem Nintendo-Umfeld und passt zu dem, was viele Fans ohnehin erwarten: kein einfacher HD-Port, sondern ein echtes Remake.

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Ocarina of Time für Switch 2: Fans diskutieren bereits über Grafik und Stil

Die ersten Reaktionen zeigen, wie schwierig diese Aufgabe für Nintendo wird. Ocarina of Time ist nicht irgendein Zelda-Spiel aus der Reihe. Es ist für viele Spieler das wichtigste 3D-Abenteuer überhaupt. Jeder neue Baum, jedes neue Gesicht und jede Änderung an Link, Zelda oder Ganondorf wird kurz nach Release kritisch geprüft. Das ist sicher.

Einige Fans freuen sich auf eine moderne, technisch deutlich stärkere Version. Andere fürchten, dass ein zu realistischer Stil den märchenhaften Charme des Originals beschädigen könnte. Das zeigt: Nintendo muss hier einen extrem schmalen Grat treffen. Das Remake soll modern aussehen, darf sich aber nicht wie ein fremdes Spiel anfühlen.

Ändert Nintendo sogar Details an der Story?

Noch spannender ist eine andere Diskussion. Im Teaser fiel Fans ein Detail auf: Der junge Link scheint bereits ein leuchtendes Triforce-Symbol auf der Hand zu tragen. Im Original war das so zu diesem Zeitpunkt nicht vorgesehen. Hier kann man natürlich Spekulationen verbreiten: wird es Änderungen an der Zelda-Zeitlinie oder neue erzählerische Details geben?

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Ob das wirklich eine bewusste Änderung ist oder nur ein stilistisches Teaser-Bild, bleibt offen. Aber genau solche Details machen das Remake so gefährlich und faszinierend zugleich. Wenn Nintendo nicht nur Grafik und Steuerung modernisiert, sondern auch kleine Story-Elemente anpasst, könnte das Remake deutlich mutiger werden als erwartet. Gleichzeitig steigt damit das Risiko, Puristen zu verärgern.

2026 könnte für The Legend of Zelda riesig werden

Das Timing ist kein Zufall. 2026 feiert The Legend of Zelda sein 40-jähriges Jubiläum. Ein großes Ocarina of Time-Remake passt perfekt in dieses Jahr. Gleichzeitig steht auch der Zelda-Kinofilm im Raum, der 2027 erscheinen soll. Nintendo baut die Marke also sichtbar weiter aus.

Für die Switch 2 wäre das Remake ein gewaltiger System-Seller. Ein neues 3D-Zelda erscheint nicht jedes Jahr. Ein modernes OoT könnte sowohl ältere Fans zurückholen als auch neue Spieler erreichen, die das Original nie erlebt haben.

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