René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Neues Wario Spiel gefällig? Die Hinweise werden immer stärker! Die Nintendo Direct im Juni 2026 hatte einige Überraschungen zu bieten. Neben neuen Spielen und langersehnten Ankündigungen sorgt nun aber ausgerechnet ein Titel für Gesprächsstoff, der gar nicht gezeigt wurde und zwar Wario!

Schon seit einiger Zeit halten sich Gerüchte über ein neues Spiel mit der kultigen Nintendo Figur. Vor allem der Leaker noarmsandnolegs hat die Spekulationen zuletzt erneut angeheizt. Zunächst deutete er nur vage auf ein mögliches „Wario-Comeback“ hin, später wurden seine Aussagen deutlich konkreter. Seiner Meinung nach arbeitet Nintendo bereits an einem neuen Abenteuer rund um den geldgierigen Antihelden.

Dass die Gerüchte aktuell deutlich mehr Aufmerksamkeit erhalten als sonst, hat einen einfachen Grund. Mehrere Leaks, die vor der Nintendo Direct kursierten, erwiesen sich im Nachhinein als erstaunlich präzise. Dadurch schenken viele Fans nun auch den Aussagen rund um Wario deutlich mehr Vertrauen.

Hinter dem Gerücht steht der Leaker noarmsandnolegs (via Reddit), der bereits mit zutreffenden Informationen zu Rayman Legends Retold und Spyro: A Realm Beyond auf sich aufmerksam machte. Genau deshalb sorgt seine Behauptung über ein neues Wario Spiel derzeit für Diskussionen in der Nintendo-Community.

Wario Land oder WarioWare?

Noch ist völlig unklar, welche Form ein neues Wario Spiel annehmen könnte. Viele Fans wünschen sich eine Rückkehr der Wario Land-Reihe, die seit Jahren auf einen neuen Teil wartet. Andere halten ein weiteres WarioWare-Spiel für wahrscheinlicher, da Nintendo diese Reihe in den vergangenen Jahren regelmäßig fortgeführt hat.

Offizielle Hinweise gibt es bislang allerdings nicht. Nintendo hat weder ein neues Wario Spiel angekündigt noch die aktuellen Spekulationen kommentiert. Trotzdem wird in der Community bereits intensiv darüber diskutiert, welche Richtung ein möglicher neuer Titel einschlagen könnte!

Die Chancen stehen besser als noch vor wenigen Wochen!

Natürlich sollten die Gerüchte weiterhin mit Vorsicht betrachtet werden. Solange Nintendo keine offizielle Ankündigung macht, bleibt alles reine Spekulation.

Dennoch hat sich die Situation verändert. Nachdem mehrere Vorhersagen aus der jüngsten Leak Welle tatsächlich eingetroffen sind, verfolgen viele Nintendo-Fans die Aussagen von noarmsandnolegs deutlich aufmerksamer als zuvor. Genau deshalb wird das Thema derzeit in sozialen Netzwerken und Gaming-Foren besonders intensiv diskutiert.

Ob Nintendo tatsächlich an einem neuen Wario-Spiel arbeitet, dürfte sich wohl erst in den kommenden Monaten zeigen. Die Gerüchteküche läuft jedenfalls bereits auf Hochtouren.

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