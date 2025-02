Wario Land 4 wird Teil von Nintendo Switch Online

Nintendo Switch Online hat ein neues Update erhalten, das Wario Land 4 zu seinem Spielekatalog hinzufügt. Diese Plattform bietet den Spielern Zugang zu verschiedenen Titeln von Konsolen wie NES und SNES sowie Funktionen wie Online-Gaming, Cloud-Speicher und Sonderangebote. Die auf Nintendo Switch Online verfügbaren GBA-Spiele umfassen einige der beliebtesten Titel der tragbaren Konsole.

Dazu gehört The Legend of Zelda: The Minish Cap, ein hochgelobtes Abenteuer aus dem Jahr 2005, in dem Link Hyrule mit Hilfe von Ezlo, einem sprechenden, vogelähnlichen Hut, vor der Zerstörung retten muss. Ein weiterer Klassiker ist Kirby & the Amazing Mirror aus dem Jahr 2004, bei dem sich die Geschichte in einer Spiegelwelt abspielt. Dieses Mal hat Nintendo Switch Online ein neues Update erhalten, das Wario Land 4 zu den verfügbaren Game Boy Advance-Spielen hinzufügt.

Wario Land 4 und weitere Klassiker mit Nintendo Switch Online spielen

Wario Land 4 erschien 2001 und wurde 2011 in einer Version für den Nintendo 3DS veröffentlicht. Der berühmte Bösewicht begibt sich zur Goldenen Pyramide, nachdem er von einem dort versteckten legendären Schatz gehört hat. Eine der Hauptmechaniken des Spiels sind die Reaktionen, die Wario einsetzt, um weiterzukommen, wie beispielsweise das Betreten kleiner Räume als flacher Wario. Oder die Verwandlung in Fat Wario, der gegen feindliche Angriffe unverwundbar ist, nachdem er Äpfel von einem Ringosuki gegessen hat.

Spieler, die noch kein Nintendo Switch Online-Abonnement haben, können den Dienst für 20 Euro pro Monat abonnieren und erhalten damit Zugang zu NES-, SNES-, Game Boy– und Game Boy Color-Spielen. Für 50 Euro im Jahr können sie sogar auf eine erweiterte Auswahl zugreifen, darunter Titel von Sega Genesis, Nintendo 64 und Game Boy Color, wie Sonic The Hedgehog 2, Kirby 64: The Crystal Shards und die Donkey Kong Land-Trilogie.

Obwohl das aktuelle Spieleangebot für die Abonnenten attraktiv ist, bietet die Nintendo Switch noch großes Potenzial für zukünftige Updates. Bemerkenswerte Titel wie Battletoads und Contra sowie die Hauptserie der Pokémon-Spiele fehlen derzeit. Dennoch können Fans Titel wie Pokémon Mystery Dungeon, Pokémon Snap, Pokémon Stadium 1 und 2 und Pokémon Puzzle League genießen.

Quelle: Gamerant