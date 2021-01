Zelda: Breath of the Wild 2 – Durchgesickerter Name ist falsch

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - (C) Nintendo

Bisher hat uns Nintendo wenig über The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 verraten. Seit dem Trailer auf der E3 2019 wissen Fans der Action-Adventure-Serie wenig und wurden bisher nur durch Leaks und Gerüchte aus dem Internet „informiert“. Der neueste Leak soll den Untertitel des Spiels enthüllen. Und dabei handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine Fälschung.

Der neueste Leak zu Breath of the Wild 2 stammt von 4chan, einer Webseite die für viele Falschmeldungen bekannt ist. In der Vergangenheit haben sich viele Leaks, die User dort verbreiten, als unwahr herausgestellt, insbesondere bei Nintendo Direct-Präsentationen. Der neueste 4chan-Leak besagt, dass Nintendo am 3. Februar 2021 eine neue Direct-Sendung abhalten und dabei Breath of the Wild 2 präsentieren wird. Auch den Untertitel des Spiels.

Laut dem Beitrag soll der Untertitel von The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 „Shadows of the Lost“ sein und am 15. Oktober 2021 erscheinen. Im Februar sollen wir aber noch wenig Gameplay-Material gezeigt bekommen, dafür mehr im Juni. Der Leaker veröffentlichte auch ein Bild, dass angeblich ein Standbild aus der nächsten Nintendo Direct-Präsentation zu sein scheint und das angebliche „Shadows of the Lost“-Logo zeigt.

Bisher hat Nintendo keine Ankündigungen zu einer Nintendo Direct-Präsentation im Februar 2021 gemacht. Trotzdem sollten Fans mit neuen The Legend of Zelda-News im Jahr 2021 rechnen, immerhin feiert das Franchise seinen 35. Geburtstag. Und Nintendo feierte seine Jubiläen, wie auch bei Super Mario.

Während dieser Bild-Leak zu Breath of the Wild 2 wahrscheinlich gefälscht ist sollten Fans trotzdem Ausschau nach Neuigkeiten zu The Legend of Zelda halten.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 ist derzeit für die Nintendo Switch in Entwicklung.