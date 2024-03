Zelda: The Wind Waker HD ist nun mehr retro als der Original-Titel damals!

Die HD-Version von The Legend of Zelda: The Wind Waker HD ist nun älter geworden, als das Original bei Release! Es ist seit der HD-Veröffentlichung mehr Zeit vergangen als bis zu dessen Veröffentlichung des originalen Spieles auf dem Nintendo GameCube! Zudem haben wir zusammengefasst, welche Zelda Klassiker mit heutigem Stand auf der Nintendo Switch spielbar sind.

The Wind Waker

Der sehr beliebte Zelda Teil The Windwaker ist im Jahr 2003 auf dem GameCube erschienen. Es kam uns wie eine Ewigkeit vor bis der Titel im Jahr 2013 als HD-Port/Überarbeitung auf der Wii U erschienen ist. Das ist nun heute allerdings länger her als damals, was The Wind Waker HD für uns älter als das Originalspiel bei der Veröffentlichung des Originals!

Die Tage sind gezählt

Ein aufmerksamer Nintendo Fan hat die Tage gezählt und die Welt darauf via x.com aufmerksam gemacht. Bei der Veröffentlichung seines Posts hat er die US-Termin berücksichtigt und kam dabei auf 3.834 Tage oder 10 Jahre, 5 Monate und 28 Tage. Mittlerweile sind es sogar mehr geworden.

Fun Fact: As of today, the amount of time from Wind Waker HD to now is greater than the time from Wind Waker GCN to WW:HD💀 pic.twitter.com/3qY7MRy9kY — André (@AndreSegers) March 19, 2024

Wir werden alt und wohl bald selber zur Legende, genannt “Die Legende von den Spielern von Zelda“.

The Legend of Zelda Ports auf der Nintendo Switch

So viele The Legend of Zelda Titel es auch geben mag und auch so beliebt wie sie alle sind, gibt es zwei Zelda Spiele, welche immerhin einmal einen HD-Port auf der Wii U bekommen haben: The Wind Waker (2003) und Twilight Princess (2006). Weitere Portierungen für die Nintendo Switch blieben bisher aus.

Folgende klassischen Zelda Spiele können auf der Nintendo Switch heute gespielt werden:

The Legend of Zelda ( NES ) via Nintendo Switch Online

( ) Zelda II: Link’s Adventure ( NES ) via Nintendo Switch Online

( ) A Link to the Past ( SNES ) via Nintendo Switch Online

( ) via Ocarina of Time ( N64 ) via Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket

( ) via Majora’s Mask ( N64 ) via Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket

( ) via Skyward Sword (Wii) als Wiederveröffentlichung

Von einer kompletten Überarbeitung wie von The Legend of Zelda: Link’s Awakening wollen wir gar nicht zu träumen wagen, aber zumindest weitere HD-Ports von diesen beiden Klassikern hätten unseren Geldbeutel zwar schmäler gemacht, aber zahlreiche, glückliche Videospielstunden wieder beschert.

Quelle: x.com via AndreSegers