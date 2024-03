Nintendo: Miyamoto verrät welchen Zelda Teil er schlecht findet und warum!

Shigeru Miyamoto, Vater von Super Mario und The Legend of Zelda, sowie vieler weiterer erfolgreichen Franchisen, welche wir uns in der Videospielwelt nicht einmal mit blühendster Fantasie noch wegdenken können, offenbart uns kurz und knapp, welcher The Legend of Zelda Titel in seinen Augen ein schlechter gewesen sei. Er erklärte auch warum.

Die Legend of Zelda Reihe

Es ist für Zelda Fans beinahe unmöglich einen schlechten Ableger zu finden (sofern man von den CDi-Titeln mal absieht), aber dennoch hat jeder so seine Favoriten. Shigeru Miyamoto, der seine Videospiel-Outputs eigentlich wie seine eigenen Kinder lieben sollte, räumt überraschend ein, auf welchen Zelda Titel er nicht so stolz sei. Allerdings aus einem anderen Grund als wir vermuten würden.

Wem hat sich Miyamoto da geöffnet?

Eigentlich ist diese Information gar nicht so überraschend, aber auch nicht neu. Das Interview mit dem Journalisten wurde schon 2013 geführt. Damals hat sich Miyamoto eigentlich über Pikmin 3 auf der Wii U unterhalten. Aber erst jetzt kommt diese höchstinteressante Information zu Tage als dieser Journalist mit ehemaligen Nintendo Mitarbeitern sprach.

Welches ist denn nun das schwarze unter den Schafen?

Miyamoto trat bei dem Pikmin 3 Interview sehr selbstbewusst auf und wusste, dass er mit dem dritten Teil ein gutes Spiel auf den Markt werfen würde. Der Interviewer, welcher von Miyamotos Überzeugung überrascht war, fragte warum er schon vor der Veröffentlichung wisse, dass das ein gutes Spiel sei. Der Japaner meinte, weil er schon seit langer Zeit Spiele entwickeln würde. Auf die Frage ob er überhaupt jemals ein schlechtes Spiel auf den Markt geworfen hätte, antwortete Miyamoto ganz salopp:

“Zelda II: The Adventure of Link.”

@kitandkrysta Recent podcast guest Stephen Totilo tells us a fun story about a conversation he had with Shigeru Miyamoto about his one bad game #nintendo ♬ original sound – Kit & Krysta

Warum ist der Titel in Miyamotos Augen schlecht?

Der Grund ist allerdings ein anderer als man sich denken wird. Er bemängelt bei Zelda II: The Adventure of Link ausschließlich die Famicom Disk System Version, welche nur in Japan erschienen ist und sich marginal von der im Rest der Welt veröffentlichten Version unterscheidet. Sein Problem mit dem Titel ist, dass dieser viel zu lange Ladezeiten benötigen würde. Es ist also nicht inhaltlich sein seiner Meinung nach schlechtester Titel, sondern aus technischen Gründen eine schlechte Version.

Zelda II: The Adventure of Link

Wie der Name schon sagt, handelt es sich um den zweiten Teil der langen The Legend of Zelda Reihe, welcher 1987 in weniger als einem Jahr nach dem ersten Teil in Japan erschienen ist. Zu der Zeit musste sich der Rest der Welt noch auf die ersten beiden Teile warten. In dem Titel schläft Prinzessin Zelda und muss vom tapferen Helden Link geweckt werden. Insgesamt hat sich der Titel 4,4 Millionen Mal verkauft.

Wir sind beruhigt, dass der Künstler sein Werk immer noch liebt und nur die Technik daran bemängelt. Zwar ist auch bei den Spielern Zelda II: The Adventure of Link nie ein Favorit gewesen, aber dennoch ein beliebtes Zelda Abenteuer. Besonders bei Zelda Fans.

Quelle: tiktok.com via kitandkrysta