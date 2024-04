Otome Game 9 R.I.P. erscheint 2024

Fans werden mitgerissen von japanischen urbanen Legenden, Geister, Dämonen und Gespenster in dieser einzigartigen Geschichte die durch Horror und Romantik zum Leben erweckt wird. Idea Factory hat offiziell angekündigt, dass das Otome Game 9 R.I.P. noch 2023 für die Nintendo Switch erscheinen soll.

In dieser Stadt gibt es seit langem das Gerücht, dass Menschen weggezaubert werden. Es heißt auch, dass Menschen mit großen Ängsten oder solche, die sich abmühen, eher weggegeistert werden. Glaubst du, dass du es überstehen wirst? Zu Beginn des Herbstes, in ihrem zweiten Jahr an der Highschool, wurde Misa Isshiki genau das von ihrer besten Freundin gefragt. “Ich komme schon klar, ich glaube sowieso nicht wirklich an dieses Zeug.”, war die Antwort von Misa. Misa macht sich mehr Sorgen um ihre Zukunft, da sie nicht weiß welchen Weg sie einschlagen soll. Daraufhin hört sie eine Stimme, die ihr sagt, sie will sie auf den rechten Weg führen und es plötzliche passieren seltsame Dinge um sie herum.

Schulische Geistergeschichten, urbane Legenden, das andere Reich und die Geisterwelt. Lass dich in eine alternative Realität entführen oder entdecke tragische und aufregende Wahrheiten in der realen Welt, die eine einzigartige Mischung aus Horror und Romantik mit 8 Romanzen bietet. Für diejenigen, die etwas gruseligeres in ihrem Otome Game suchen, gibt es die Route School Ghost Stories, in der du in einer Schule gefangen bist, in der du Gerüchte über grausame Morde hörst. Die Anwesenheit von Geistern macht die Sache nicht gerade einfacher. Kannst du überleben und vielleicht sogar eine Romanze im Angesicht des Grauens finden?