Zelda: Breath of the Wild 2 – Collector’s Edition durchgesickert

Kommt Ganandorf zurück?

Nintendo-Fans haben lange auf Neuigkeiten zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 gewartet, ein baldiger Release scheint nicht in Sichtweite. Während der Trailer zu dieser Fortsetzung letztes Jahr erstmals auf der E3 gezeigt wurde, hatten viele Nintendo Switch-Spieler auf mehr Informationen gehofft. Mit dem 35-jährigen Jubiläum des Zelda-Franchise gleich um die Ecke könnte uns etwas Großes bevorstehen.

Mit der Fortsetzung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild am Horizont werden viele Fans wild und stellen sich verschiedene Richtungen vor, in die das Spiel gehen könnte, und bringen einige interessante Zelda- Fan-Theorien hervor. Es scheint jedoch, dass sich die Spieler nach einem Leck eines französischen Einzelhändlers nicht mehr lange über das Spiel spekulieren müssen.

WT&T hat seine Listen aktualisiert und The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 in seine Datenbank aufgenommen (mittlerweile wieder offline). Nach den Informationen des Einzelhändlers wird die Fortsetzung von Nintendo Switch-Spiels aus dem Jahr 2017 in zwei verschiedenen Formaten erhältlich sein: einer Standardversion des Spiels sowie einer Collector’s Edition. Die Seite hat sehr spezifische Preise für die Spiele, wobei die Collector’s Edition mit 82,85 € markiert ist, was einige zu der Annahme veranlasst, dass dies mehr als ein Platzhalter sein kann, den die Website manchmal verwendet. Das aktuelle Veröffentlichungsdatum ist der 31. Dezember 2020, aber dieses Datum rückt immer näher und scheint eher ein Platzhalter zu sein, wenn man bedenkt, was der Nintendo-Community derzeit über das Spiel bekannt ist.

Breath of the Wild 2: Release doch schon früher als ursprünglich kommuniziert?

Wenn dieser Leak korrekt ist, ist dies nicht das erste Spiel, das der französische Einzelhändler vor einer Ankündigung auf seine Website gestellt hat. Dieser Einzelhändler hat auch den The Witcher 3 Nintendo Switch-Port „angekündigt“, was seine Glaubwürdigkeit für versehentliche, aber wahrheitsgemäße Leaks in der Vergangenheit zeigte. Mit dem kürzlich erfolgten Durchsickern eines Skyward Sword Nintendo Switch-Ports von Amazon bereitet sich Nintendo möglicherweise darauf vor, das 35-jährige Jubiläum der legendären Franchise in großem Stil zu feiern. Nintendo schweigt jedoch immer noch über den Fortschritt der lang erwarteten Fortsetzung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

hope this works 🕯

🕯 🕯

🕯 🕯 🕯 Breath of the Wild 2 🕯 🕯 🕯

🕯 🕯

🕯 — Zelda Gif World (@GifZelda) August 16, 2020

Da Nintendo seit dem Debüt des Trailers auf der E3 im letzten Jahr keine Updates mehr veröffentlicht hat, scheint das Erscheinungsdatum der Website von WT&T lediglich ein Platzhalter zu sein, es sei denn, der Gaming-Riese beschließt, der Route von Paper Mario: The Origami King zu folgen und nur die bekannt zu geben Spiel ein paar Monate, bevor die Fans es spielen können. Dieses Szenario ist jedoch sehr unwahrscheinlich, und die Spieler hoffen immer noch, dass dies der Fall ist. Allerdings gab es vor Kurzem eine Aussage, dass das Action-Adventure nicht vor April 2021 erscheinen wird. Man wird sehen wohin die Reise wirklich geht.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 ist für den Switch in Entwicklung. Vielleicht hat es Nintendo geschafft die Entwicklung zu beschleunigen und das Spiel noch vor dem Release von Xbox Series X und PlayStation 5 zu starten. Allerdings hört sich das mehr nach Wunschdenken an.