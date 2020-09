The Legend of Zelda: Breath of the Wild - (C) Nintendo

Launch-Titel sind wichtig für eine Konsole. The Legend of Zelda: Breath of the Wild erschien am 3. März 2017 für die Nintendo Switch und die Wii U. Natürlich konnte sich die Switch-Variante schnell durchsetzen, da die Konsole von Anhieb ein großer Erfolg für Nintendo wurde. Erst vor wenigen Tagen knackte die Hybrid-Konsole einen Wii-Verkaufsrekord. Seit dem Start von BotW wartet die Spielwelt auf eine Fortsetzung, Breath of the Wild 2. Diese anhaltende „Aufregung“ sorgt dafür, dass auch der Vorgänger immer mehr Spieler findet.

Mit der überraschenden Ankündigung von Hyrule Warriors: Age of Calamity ist Breath of the Wild wieder in aller Munde. Age of Calamity wird als Vorläufer von Breath of the Wild fungieren und eine Menge Überlieferungen ausfüllen, die im Spiel nie wirklich geklärt wurden. Und auch diese Tatsache sorgt dafür, dass BotW nicht aus unseren Köpfen verschwindet. Nintendo schafft es geschickt, dass BotW nie wirklich aus den Verkaufscharts hinausfliegt.

In einem Tweet von Mat Piscatelle von The NPD Group landete The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf dem fabelhaften 6. Platz für Nintendo Switch-Games. Beeindruckend. Es ist seit 42 Monaten in den Top 7 und gehört zu den 10-meistverkauften Nintendo-Spielen aller Zeiten in den USA. Es ist die Konstanz, die es zu einem der erfolgreichsten Games der Switch machen.

US NPD SW – The Legend of Zelda: Breath of the Wild was the 6th best-seller of Aug on Nintendo Switch. It has ranked among the top 7 best-sellers on Switch for 42 consecutive months. It is as the 10th best-selling game on Nintendo platforms in US tracked history. pic.twitter.com/i1Zonk4Co8 — Mat Piscatella (@MatPiscatella) September 14, 2020

Insgesamt verkaufte sich das Action-Adventure für die Nintendo Switch über 20 Millionen Mal weltweit. Damit erklärt sich der Hype um eine Fortsetzung von selbst. Breath of the Wild 2 befindet sich derzeit in Entwicklung und soll 2021 für die Nintendo Switch erscheinen.

Hyrule Warriors: Age of Calamity wird am 20. November 2020 für die Nintendo Switch erscheinen.