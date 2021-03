The Legend of Zelda: Breath of the Wild in pixeliger 2D-Grafik

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Eines der erfolgreichsten Switch-Spiele aller Zeiten - ©Nintendo

Ein Fan hat ein Action-Szenario aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild in einer zweidimensionalen Pixelkunst dargestellt.

Am 35. Geburtstag der The Legend of Zelda Reihe ist seitens Nintendo nichts passiert. Trotzdem haben Fans den Geburtstag nicht vergessen. So hat ein Twitter-User The Legend of Zelda: Breath of the Wild in 2D dargestellt. In der Darstellung wehrt Link den Laser eines Guardians mit dem Schild ab und feuert so diesen zurück in das Auge der Bestie. So also hätte The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf dem Game Boy Advance ausgesehen.

Der User ist kein Unbekannter und hat schon einige interessante Pixelkunstwerke hervorgebracht. Sein Account ist also ein Besuch wert.

Erst kürzlich haben Fans das Prequel von The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit dem Titel Hyrule Warrios: Zeit der Verheerung samt Gameplay für den Game Boy Color dargestellt.

Der Titel The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist schon bald vier Jahre alt, wird aber nach wie vor noch fleißig gespielt. So hat ein anderer Fan und Speedrunner den Titel in Rekordzeit zu 100% durchgespielt ohne dabei Schaden zu nehmen.

Der 35. Geburtstag von The Legend of Zelda ist eigentlich schon gewesen. Auf der Nintendo Direct Präsentation hat man nur The Legend of Zelda: Skyward Sword HD angekündigt.

Ansonsten (noch) keine Spur von weiteren The Legend of Zelda Titeln. Auch nichts neues zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

