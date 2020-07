Everwild: Gameplay-Video des nächsten Rare-Spiels wird Zelda-Spielern gefallen

Everwild - (C) Rare, Microsoft

Die neue Spielmarke von Rare, Everwild, hat während des Xbox Games Showcase ein brillantes neues Gameplay-Video erhalten. Everwild, das vielleicht großartigste Spiel des Events, ist ein Hauch frischer Luft inmitten der Shooter und realistischen Titel.

Everwild wurde erstmals auf der X019 vorgestellt, aber dieser neueste Look gibt den Spielern eine bessere Vorstellung davon, was da kommt. Das Spiel konzentriert sich auf Natur, Harmonie und sogar Leben und Tod, und Rare scheint dies mit diesem Gameplay-Video festgehalten zu haben. Der zellschattierte Stil des Spiels sieht aus wie ein Anime, der sich auf die bestmögliche Weise mit der Kunst von The Legend of Zelda: Wind Waker trifft.

Warum geht es in Everwild?

In Everwild , scheint es, als ob Magie und Tierwelt ein großer Teil des Spiels sein werden. Man geht mit seiner Natur und mit den Tieren eine Harmonie ein, um die Aufgaben des Spiels zu meistern. Das Gameplay zeigt riesige Monster, die helfen, Bäume zu fällen, und sogar etwas, das aussieht, als würde eine Kreatur wieder zum Leben erweckt werden.

Rares jüngster Titel, Sea of ​​Thieves, das kürzlich 15 Millionen Spieler erreichte und auf Steam 1 Million Verkäufe erzielte, ist ein wunderbares Koop-Abenteuerspiel. Es sieht so aus, als könnte Everwild etwas Ähnliches sein, mit dem Fokus, die Welt gemeinsam zu genießen. Im Fall von Sea of ​​Thieves konzentriert sich das Gameplay auf Abenteuer und albernes Gameplay. In Everwild ist das Gameplay ruhig und schön. Schon ein wenig zu viel Harmonie.

Everwild wird 2021 für PC und Xbox Series X gestartet. Ein kluges Angebot von Rare an Spieler, die sich normalerweise in The Legend of Zelda: Breath of the Wild aufhalten.