Sea of Thieves knackt die Millionen-Marke auf Steam

Sea of Thieves - (C) Rare, Microsoft

Die Steam-Verkäufe von Sea of ​​Thieves waren beim Start beeindruckend und dafür sorgte, dass das Game relative lange in der Best-Seller-Liste stand.

Nun knackte das Game die Millionen-Marke und konnte somit auch den aktivsten Monat in seiner bisherigen Laufbahn verzeichnen. Die Gesamtzahl der Sea of Thieves-Spieler beträgt jetzt 15 Millionen, gegenüber zehn Millionen im Januar. 3,3 Millionen aktive Spieler haben sich im Juni angemeldet, die größte monatliche Anzahl aktiver Spieler in der Geschichte des Spiels.

Allein auf Steam erreichte Sea of Thieves regelmäßig die tägliche Höchstzahl an Spielern von rund 60.000 und obwohl diese Zahl in den letzten Wochen im Juli gesunken ist, erreicht sie immer noch zuverlässig über 30.000 pro Tag, wie SteamDB zeigt.

Das neue Update „Ashen Winds“ wurde gestern veröffentlicht.