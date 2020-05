Wind Waker HD und Twilight Princess HD für Nintendo Switch: Wann starten die beiden Titel?

Wann erscheint Wind Waker HD / Twilight Princess HD für die Nintendo Switch?

Tokio, Japan – Jetzt da Animal Crossing: New Horizons am Markt ist ist die Release-Liste von Nintendo Erstanbieter-Titeln leer. Richtig leer. Wie wir gestern berichtet haben steht derzeit kein einziger Nintendo-Titel am Release-Plan und keine neue Direct-Sendung, die vielleicht ein paar neue Titel kurzfristig angekündigen könnte. Wie kann sich Nintendo da retten? The Legend of Zelda: Wind Waker HD sowie Twilight Princess HD wurden letztes Jahr für die Switch gemunkelt, steht ein Befreiungsschlag bevor?

Letztes Jahr bekamen Zelda-Fans ein “Game Boy-Spiel” im neuen Gewand präsentiert: Link’s Awakening. Allerdings ist dies, wenn man den Gerüchten glaubt, nicht die einzige Zelda-Neuauflage, die derzeit in Arbeit ist. Breath of the Wild 2 bekam gestern übrigens einen Leak spendiert, indem die Auswirkungen von Ganon und seinen Schatten detailliert erklärt wurden.

Wind Waker (Gamecube) und Twilight Princess (Gamecube, Wii) erschienen als HD-Neuauflage 2016 für die Wii U

Sicherlich stehen 2020 noch größere Nintendo-Titel am Plan, von denen wir vielleicht auch noch gar nichts geahnt haben, doch wann beehrt man uns mit der Ankündigung der beiden Zelda-Klassiker? Beide Titel, Wind Waker und Twilight Princess, bekamen eine HD-Version für die Wii U spendiert. Die Wii U scheiterte, das muss man den Nintendo-Fans nicht erklären, es war gemilde gesagt ein Desaster. Deswegen, oder gerade deswegen, wird Nintendo diese beiden Portierungen neu aufleben lassen mit einer Switch-Version. Immerhin hat man Zeit und Geld in die Projekte gesteckt und konnte die Spiele in nicht ausreichender Stückzahl verkaufen. Mit der Nintendo Switch hat man Erfolg und sollte diesen auch auskosten. Nintendo wird das tun.

Bekommen wir neue Zelda-Spiele im Herbst?

Jetzt, nachdem der Release-Kalender leer ist, wäre der perfekte Zeitpunkt eine Ankündigung zu starten. Die beiden Spiele sollten am besten noch vor dem Sommer herauskommen. Der bekannte Nintendo-Leaker Stealth40k hat diese These bereits vor einem Jahr aufgestellt. Es wird gemunkelt, dass bereits diese Woche eine neue Nintendo Direct-Sendung starten wird. Am 26. März soll es soweit sein, also eine Ankündigung dafür sollte heute oder morgen rausgehen. Wenn die Gerüchte stimmen. Ob da bereits Wind Waker HD und Twilight Princess HD dabei sind? Wann wird man uns aus der Konzernzentrale von Nintendo in Tokio berichten?

Damit der Release-Kalender nicht ganz so leer bleibt wird es in der zweiten Jahreshälfte einen Shooter-Titel für die Switch geben. Dabei handelt es sich – ebenfalls Gerüchten zufolge – um eine Mischung aus Splatoon und Fortnite. Wir sind gespannt. Splatoon 3 war zumindest letztes Jahr nicht in Entwicklung, also handelt es sich um eine neue Spielemarke der Japaner. Ein neuer Fortnite-Killer? Wir halten euch am Laufenden.

Darum freuen sich die Fans auf neue Zelda-Spiele

Die Nintendo Switch ist sicherlich eine Konsole mit Spielen die weniger stressig sind. Sie entspannen uns sogar regelrecht, nicht nur Zelda, sondern auch Titel wie Animal Crossing: New Horizons. Erst kürzlich wurde eine Studie veröffentlicht, die besagt, das Call of Duty einen Mega-Stress in uns auslöst. Breath of the Wild hingegen ist Entspannung. Auch wenn manche von uns Spielern “neue Rekorde” aufstellen möchten.

Die Gerüchte rund um ein Wind Waker HD nehmen zu. Es sind neue – nicht enthüllte – Games am Weg, wie uns der Nintendo-Präsident mitteilte. Das würde die Wartezeit auf Breath of the Wild 2 erheblich verkürzen. Immerhin erscheint dies nicht vor April 2021. Dafür bekommen wir, im Gegensatz zum Vorgänger, die klassischen Dungeons wieder zurück!