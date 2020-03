The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 – Leaker enthüllt neue Informationen zu Gameplay und Ganon

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 - (C) Nintendo

Obwohl uns Nintendo nicht mit neuen News zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 versorgt, sind Informationen im Internet aufgetaucht. Der E3-Debüt-Trailer aus dem letzten Jahr hat viele Fans der Serie in Extase versetzt. Mittlerweile sind online Story-Details zu Link’s nächstem Abenteuer aufgetaucht. Wir erfahren auch einiges über das Gameplay.

Der YouTuber Tyler McVicker hat über seinen Kanal neue Infos über das kommende Breath of the Wild 2 losgetreten. So spricht er über Kartendetails und die Auswirkungen auf die offene Welt. Im Gespräch mit den Fans erklärt McVicker eine Reihe wichtiger Änderungen am Titel. Seine erste große Bombe ist, dass die Karte der Fortsetzung größtenteils gleich bleibt.

“Sie verwenden dieselbe Welt wieder”, beginnt McVicker und fährt fort, “weil sie nicht dieselbe Welt wieder aufbauen müssen, können sie diese Welt mit detaillierteren Dingen neu bevölkern.” Er zitiert weiter, wie viele sich darüber beschwert haben, dass der erste Breath of the Wild-Teil große Dungeons an der Oberfläche hätte haben sollen, und behauptet anscheinend, dass sich diese Fortsetzung mehr darauf konzentrieren wird, die Welt mit erforschbaren Orten und Zelda-Dungeons der alten Schule zu bevölkern.

Befreie Hyrule von Ganon

Dies ist jedoch nicht alles, was der Streamer zu diesem Thema zu sagen hatte. McVicker bespricht, wie Link im ersten Breath of the Wild eine Reihe von Türmen hinaufsteigt, um die Karte zu erkunden, und erklärt weiter, wie das Team herumgekommen ist und die Spieler dazu gebracht hat, das alles noch einmal zu wiederholen. “Link hat seine Karte kanonisch bereits freigeschaltet”, beginnt er und erläutert, “man muss eine kontextbezogene Geschichte haben, und im Grunde genommen hat diese Version von Ganon die ganze Welt übernommen.” Er bezieht sich natürlich auf die fast dämonische Version von Links legendärem Erzfeind, der im Trailer von Breath of the Wild 2 zu sehen ist, in dem der auferstandene Geist von Ganon anscheinend sein Skelett besessen hat und einen kränklich scheinenden grünen Schimmer ausstrahlt.

McVicker fährt fort und führt aus, dass Ganons Präsenz die Welt vollständig verhüllt hat und der Spieler “diese Abschnitte physisch nicht erkunden kann, bis [man] diese Bereiche der Karte geräumt hat”. Er führt weiter aus, dass es “wie bei [Ubisoft’s] Division 2” ist, und erklärt mehr darüber, wie diese Spielmechanik funktionieren wird, wobei die Spieler scheinbar mehr von der Spielwelt erkunden, während sie Ganon langsam zurückschieben und Hyrule wieder befreien. Interessanterweise behauptet der Leaker auch, dass das Spiel zunächst linearer sein wird als der vorherige Titel, was es zweifellos zu einer interessanten Abwechslung für Breath of the Wild-Fans machen wird.

Eine Fortsetzung von The Legend of Zelda Breath of the Wild ist derzeit für die Nintendo Switch in der Entwicklung. Erwartet den Titel allerdings nicht dieses Jahr. Dafür wird es für Zelda-Fans eine andere Überraschung geben.