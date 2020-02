The Division 2: Warlords of New York – Erstes Gameplay-Material veröffentlicht

The Division 2: Warlords of New York

In den letzten Stunden hatte Ubisoft eine wichtige Ankündigung für seinen Open-World-Plünderer The Division 2 gemacht. Wie viele richtig erraten hatten, betraf die Ankündigung die nächste große Erweiterung namens Warlords of New York, die die Spieler zurück zum Big Apple führt um verweilende Story-Threads aus dem ersten Spiel abzuschließen. Neben der Ankündigung und dem neuen Trailer hat Ubisoft auch über 10 Minuten brandneues Gameplay-Material aus der Erweiterung veröffentlicht.

Im Gegensatz zum Kern-Gameplay in The Division 2 schickt Warlords of New York Spieler aus Washington, DC, zurück in die vertrauten Gegenden von New York. In der Tat ist dies nicht nur eine Runderneuerung der ursprünglichen Karte. Wie das neue Gameplay zeigt, werden die Spieler dieses Mal in Lower Manhattan sein, das aus vier Zonen besteht: Zwei Brücken, Bürgerzentrum, Batteriepark und Finanzviertel.

Neben der Rückkehr nach New York treffen die Spieler endlich auf Aaron Keener, einen ehemaligen Agenten der Division, der viele der Ereignisse, die sich im ersten Spiel nach dem Ausbruch abspielten, inszeniert hat. In Anbetracht der Tatsache, dass die Spieler nie gegen den Schurkenagenten antraten, baute er die Macht über die Region weiter aus, was zum gegenwärtigen Stand der Dinge und der Gefahr eines neuen Virusausbruchs führte.

Um zu Keener zu gelangen, müssen die Spieler seine Leutnants ausschalten und seine Gruppe schwächen. Jeder befindet sich in einer der vier Zonen, und um zu ihnen zu gelangen, müssen die Spieler zuerst Missionen und Ermittlungen aufnehmen. Zum Glück gibt es einen neuen sicheren Bereich mit dem Namen Haven, in dem Charaktere wie Rhodes wieder auftauchen, die versucht haben, von den Ereignissen des ersten Spiels fortzufahren und nicht begeistert sind. Die Dinge beginnen sich wieder zu entwickeln.

The Division 2: Warlords of New York – 10 Minuten Gameplay

In Bezug auf das Gameplay erhalten die Spieler neue Tools, mit denen sie arbeiten können, einschließlich der Rückkehr der Haftbombe. Die Benutzeroberfläche und das Ausrüstungssystem wurden überarbeitet, um Spielern zu helfen, ihre Ausrüstung schneller und einfacher als zuvor zu optimieren. Die Spieler werden auch wieder gegen bekannte Fraktionen wie die Rikers and Cleaners antreten.

Zum Glück müssen die Spieler von The Division 2 nicht lange warten, um nach New York zurückzukehren, da diese neueste Erweiterung bereits am 3. März erscheint. Am 12. Februar wird eine neue Episode für Inhaber von Jahres-Pässen und am 19. Februar für alle anderen Spieler veröffentlicht Man kann gleich zu Beginn einen Level 30-Charakter erstellen, um direkt in die Erweiterung einzusteigen, wenn dies gewünscht wird. Ubisoft hat außerdem angekündigt, dass ein Season-Pass auf dem Weg ist.

The Division 2 ist ab sofort für PC, PS4 und Xbox One verfügbar.