Zelda: Breath of the Wild-Mod fügt Dungeon von Skyward Sword hinzu

Der "Sandship-Mod" für Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of The Wild ist das Spiel, das immer weiter geht. Es gibt so viele Geheimnisse und Nebenaufgaben, die in jeder Ecke der Welt versteckt sind. Der verrückte Teil ist, dass trotz all dieser Wunder immer noch Platz für mehr ist. Während einige eine Wunschliste für Breath of the Wild 2 zusammenstellen, spielen andere eine aktivere Rolle bei der Ausarbeitung des Spiels.

Der naheliegendste Weg, um ein Breath of the Wild-Erlebnis zu verwirklichen, besteht darin, alles zu erleben, was das Spiel zu bieten hat. Es gibt „genug Spiel“ in diesem Spiel, um ein Jahr lang damit Spaß zu haben. Für einige Leute ist das jedoch nicht genug, und sie haben sich vorgenommen, ihre eigenen einzigartigen Ergänzungen für das Spiel zu erstellen.

Einige Nebenquests in Breath of the Wild sind schwer zu finden und abzuschließen, aber es gibt eine, die nicht einmal erwähnt wird: das Modden des Spiels. Es ist eine Nebenquest, nur für diejenigen, die das Spiel bis zur Codierung lieben und verstehen und mehrere Leute haben sich daran bereits probiert. Einer dieser Mods zeigt das „Sandschiff-Dungeon“ von Skyward Sword in seiner vollen Pracht in die Wüste von Breath of the Wild. Das Schiff ruht bequem mitten in der Wüste, genau wie in Skyward Sword, das jeder erkunden kann.

Breath of the Wild-Mod zu Skyward Sword

Natürlich stimmt nicht alles am Schiff mit dem Original des Skyward Sword überein. Am wichtigsten ist, dass das Schiff nur ein Teil der Landschaft ist, es ist eigentlich kein Dungeon. Anscheinend gibt es dort keine Gegenstände zu finden und das Äußere ist alles, was die Spieler erkunden können. Es ist jedoch sehr hübsch und eine schicksalhafte Nachbildung, das viele Fans von damals interessant fanden. Es ist nicht der umfangreichste Mod, aber es passt gut zu einer Welt voller Geheimnisse. Umfangreicher wäre hier der Metroid Prime-Mod. Oder man spielt als Zelda selbst. Vielleicht wird das sogar im offiziellen nächsten Spiel, Breath of the Wild 2, möglich sein.

