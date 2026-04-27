Kommt 2027 ein neues 2D-Zelda? Ein vager Insider-Hinweis sorgt für Diskussionen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Unwahrscheinlich! - Es liegen keine verlässlichen oder belegbaren Quellen vor.

Ein neues 2D-Zelda für 2027? Genau diese Hoffnung macht gerade in der Leak-Szene die Runde. Auslöser ist ein kryptischer Post von Nash Weedle, den der Account Hugo Gaming aufgegriffen hat (via X.com). Dort wird ein älterer Codename-Post mit den Namen „Richard > Edward > Bernard“ mit früheren Zelda-Projekten verknüpft und daraus gefolgert, dass „Bernard“ das nächste 2D-Zelda sein könnte. Ein weiterer Satz über den Release-Zeitraum 2027 wird nun als Hinweis interpretiert. Belegt ist das alles aber nicht.

Das eigentlich Spannende an der Geschichte ist deshalb nicht einmal das Gerücht selbst, sondern die Reaktion darauf. Im Reddit-Thread zu dem Thema ist die Stimmung gegenüber Nash Weedle extrem negativ. Mehrere Nutzer fordern offen, Beiträge zu ihm gar nicht mehr zuzulassen, andere bezeichnen ihn direkt als unzuverlässig oder schlimmer. Das ist wichtig, weil es zeigt: Selbst in einer Community, die für Gerüchte grundsätzlich offen ist, gilt diese Quelle hier aktuell als sehr schwach.

Ein neues 2D-Zelda für 2027 klingt nicht unlogisch, aber…

Ganz aus dem Nichts kommt die „The Legend of Zelda“-Spekulation trotzdem nicht. Nintendo hat mit Link’s Awakening und Echoes of Wisdom gezeigt, dass moderne 2D-Zeldas oder Zelda-nahe Projekte weiterhin Platz im Portfolio haben. Rein strategisch wäre ein weiterer Teil in den kommenden Jahren also keineswegs unlogisch. Aber genau das ist auch der Haken: Ein 2D-Zelda für 2027 ist so naheliegend, dass man dafür keine echte Insider-Information braucht. Es ist eine Vermutung, die auch ohne belastbare Quelle viele Fans sofort glauben würden.

Bei Nash Weedle wird die Lage zusätzlich dadurch kompliziert, dass sein Name in älteren Diskussionen zwar immer wieder mit einzelnen Treffern verbunden wurde, am häufigsten mit Metroid Dread, gleichzeitig aber sehr viele neuere Nintendo-Gerüchte von ihm heftig angezweifelt werden. Selbst Suchtreffer zu früheren Diskussionen zeigen, wie stark sein Ruf inzwischen schwankt. Es gibt also keinen sauberen, stabilen Vertrauensbonus, auf den man sich hier stützen könnte.

Unterm Strich bleibt deshalb nur eine vorsichtige Einordnung: Ja, ein neues 2D-Zelda im Jahr 2027 klingt plausibel. Nein, dieser konkrete Leak ist aktuell nicht stark genug, um daraus mehr als Spekulation zu machen. Wer daraus schon jetzt eine echte Nintendo-Planung ableitet, geht deutlich zu weit. Im Moment ist das eher ein vager Hinweis aus einer umstrittenen Quelle als ein belastbares Gerücht.

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