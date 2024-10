The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Switch) – Game Review

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ist ein Action-Adventure-Videospiel, welches in Zusammenarbeit von Nintendo und Grezzo entwickelt worden ist. Es ist am 26.09.2024 von Nintendo veröffentlicht worden und exklusiv für die Nintendo Switch erschienen. Wir haben uns gemeinsam mit Zelda auf die Suche nach Link gegeben und dabei festgestellt, wie mutig und stark die Prinzessin sein kann.

Top-Down

Endlich halten wir wieder ein neues Top-Down Zelda Abenteuer in den Händen. Dessen Veröffentlichungen sind heutzutage rar geworden. Nach Link Between Worlds (2013) und Tri Force Heroes (2015) folgte nur noch ein Remake von Link’s Awakening (2019), welches zwar gelungen, aber als ursprünglicher Game Boy Titel etwas zu kurz gewesen war. Mit Echoes of Wisdom sehen wir Hyrule, von wo wir es am liebsten betrachten: von oben.

The Legend of Link

Während man in den Anfangsjahren der Zelda Reihe oftmals den Protagonisten Link für Zelda gehalten hat, so würde man bei diesem Titel zum ersten Mal richtig geraten haben. Echoes of Wisdom ist nach fast vier Dekaden der erste Titel, der umfangreichen The Legend of Zelda Hauptserie, mit Prinzessin Zelda als Protagonistin!

Klassisches Szenario

Echoes of Wisdom erzählt den Epilog recht wortlos und meisterhaft: statt einem Titel am Bildschirm startet man direkt in einem Szenario, welches wir bereits dutzende Male über mehrere Dekaden auf den Bildschirmen erlebt haben. Die ersten Bilder erleben wir wie in einer Filmszene. Anschließend wechselt man in die viel zu lang vermisste Top-Down Perspektive. Eine verhüllte Figur kämpft sich durch einen düsteren Tempel voller tödlicher Gefahren. Monster stellen sich in den Weg. Hindernisse müssen überwunden werden. Überlebt man die ersten Minuten das Abenteuers, findet man sich schon in der Situation, welche sich alle anderen Titel als Klimax aufgehoben haben: man begegnet der Bestie Ganon. Dabei wirft der Held seinen Umhang weg und gibt sich zu erkennen: es ist Link.

Der klassische Held scheitert

Nachdem man mit etwas Köpfchen die Strategie des Endgegners herausfindet, kann man Ganon besiegen. Doch das Monster will sich nicht geschlagen geben. Mit einem bösen Lachen löst es sich auf. Anschließend tut sich ein Riss im Boden auf, welcher die Umgebung, als auch den Helden verschluckt. In einem letzten Moment, kann er noch den Kristall, welcher die Prinzessin gefangen hält, schädigen, sodass sie sich befreien kann. Als Link verschwunden ist, macht der Riss trotzdem noch immer keinen Halt. Es bleibt der Prinzessin nichts anderes übrig als Link’s Umhang zu greifen und aus dem Tempel zu flüchten. So wird die Ausgangslage von Echoes of Wisdom spielerisch erzählt.

Tri

Als man glaubt, dass die Prinzessin nun in Sicherheit bei ihrem Vater dem König ist, der irrt. Denn der Riss macht auch vor dem königlichen Schloss keinen Halt und verschluckt auch ihn und dessen Diener. Überraschend tauchen diese kurz darauf wieder auf. Sie scheinen wie ausgewechselt, denn sie machen Zelda für das Unheil von Hyrule verantwortlich. Die Strafe: Kerker und noch schlimmeres. Dabei kommt Zelda ein magisches Wesen namens Tri zu Hilfe. Von Tri erhält Zelda den Tri-Stab. Mit diesem schafft es Zelda sich zu befreien und das große Abenteuer der beiden beginnt.

Zahlreiche Möglichkeiten

Die große Neuerung des Spiels ist nicht nur Zelda als Protagonistin, sondern die innovative Spielmechanik: durch den Tri-Stab ist Zelda in der Lage sämtliche Gegenstände, welche sie gefunden, als auch Gegner, welche sie besiegt hat, herbeizuzaubern. Allerdings immer nur ein paar Mal. Dabei tun sich zahlreiche neue Möglichkeiten auf, welche so noch nie in einem klassischen The Legend of Zelda Titel möglich gewesen waren: Möbel können gestapelt oder mit anderen Gegenständen kombiniert werden. So kann man beispielsweise Flächen in der Höhe erreichen oder weite Hindernisse auf der Karte überwinden. Flüsse und Berge stellen kein Hindernis mehr da. Widersachern kann man das Leben mit herbeigezauberten Gegnern schwer machen (ein Traum für Pazifisten). Für alle anderen die Blut sehen wollen, kann man sich für kurze Zeit in einen schwertkämpfenden Link verwandeln.

Neue Einflüsse

In Echoes of Wisdom ist klar zu erkennen, wie viel Einfluss die letzten beiden großen Zelda Abenteuer Breath of The Wild und Tears of the Kingdom auf das Franchise hatten. So kann man jetzt auch hier sein eigenes Pferd reiten oder sich Smoothies mit unterschiedlichen Effekten zusammenmixen. Auch die Sidequests sind viel umfangreicher gestaltet und dessen Belohnungen brauchbarer geworden. So erhält man nun dafür interessante Outfits oder kann sogar einem geheimen Boss begegnen. Ebenso hat man, wie mit der Ultrahand im letzten großen Zelda Abenteuer, auch hier Fähigkeit, Gegenstände frei herumzubewegen. Mit dieser und der neuen Echo-Funktion ergeben sich nun auch mehrere Lösungswege für die Rätsel, was eine große Neuerung im Vergleich zu den klassischen Top-Down Zelda Abenteuern darstellt.

Tempel Ahoi!

Trotz der vielen Neuerungen hat man dennoch nicht auf die Stärken der klassischen Zelda Formel vergessen: so gibt es in diesem Hyrule auch wieder abwechslungsreiche Tempel zu besuchen, welche bei einem Boss münden. Dazwischen muss man den Kompass, alle Truhen und den Masterschlüssel finden. Die Bosse sind so abwechslungsreich gestaltet, sodass es immer eine neue Strategie benötigt, bei welcher man auch Zeldas neue Mechaniken auf kreative Art im Kampf implementieren muss. Als Belohnung winkt ein Herzteil und eine weitere Echo-Möglichkeit. Damit kann Zelda ihren Tri-Stab einmal mehr nutzen. Auch hat man dieses Mal der damaligen Game Boy Vorlage alle Ehre gemacht und neben der Top Down Ansicht wieder 2D-Abschnitte eingebaut. Wem das Ganze zu einfach ist, der kann jederzeit in den schwierigeren Heldenmodus wechseln, welcher den Spielern zeigt was Schmerzen sind.

Ist das nicht echt?

Das Remake zu Link’s Awakening hat uns schon 2019 vorgezeigt, wie wunderschön ein modernes Top-Down The Legend Zelda aussehen kann. Echoes of Wisdom sieht ebenso prächtig aus. Die Welt und ihre Bewohner wirken wie plastische Miniaturmodelle, welche zum Leben erweckt worden ist. Wenn man das Design der einzelnen Figuren, wie auch der Gegner und ihrer Umwelt mit liebevoll beschreiben würde, dann wäre das untertrieben. Was der Titel leider ebenso mit seinem Geschwisterspiel von 2019 teilt, sind leider die Performance Schwierigkeiten in Sachen Ruckeln und Bildauflösung. Dies ist natürlich auf die Hardware der Nintendo Switch zurückzuführen. Für die zauberhafte Optik, gehen wir gerne diesen Kompromiss ein.

Viele Köche kreieren Meisterwerke

Um den Soundtrack von Echoes of Wisdom zu beschreiben, muss man sich zuerst sammeln um die Gefühle die man bekommt in Worte zu übersetzen. Schon beim Epilog merkt man, wie der Soundtrack einen regelrecht ins Unbekannte entführen will und man diesem freiwillig folgt. So verhält es sich mit der Musik im kompletten Abenteuer. Die Stücke strotzten voller Details. So sind sogar NES Töne, des allerersten The Legend of Zelda Teils zu vernehmen. Auch wenn diese sehr subtil versteckt sind, bestätigen die zusätzlich angedeuteten Melodien, dass man seinen Ohren dabei trauen kann. Schaut man auf die Anzahl der Komponisten von Echoes of Wisdom so scheint es, als ob man hier gezielt die Stärken jedes einzelnen kannte und diese in den jeweilig richtigen Momenten eingesetzt hat. Da in diesem klassischen Zelda Abenteuer nicht gesprochen wird, wussten die Macher, dass man hier, wie bei einem Stummfilm, die Geschichte mit Musik erzählen muss.

Fazit zu The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Mit Echoes of Wisdom haben wir endlich wieder Top-Down The Legend of Zelda Titel erhalten, welches uns Prinzessin Zelda als Heldin beschert. Aber das ist noch die geringste Neuerung. Mit den innovativen und neuartigen Spielmechaniken, hat man uns ein komplett neuartiges Abenteuer mit mehreren Lösungsmöglichkeiten beschert. Zudem hat man es geschafft viele beliebte Eigenschaften der letzten beiden Open-World Zelda Abenteuer einzubauen ohne dabei die klassische Zelda Formel zu verändern.

Der Schwierigkeitsgrad kann jederzeit gewechselt werden. Leider leidet der Titel etwas an Performance Schwierigkeiten, aber dafür sieht es optisch wie ein Märchen aus. Allein der Soundtrack zeugt davon, wie viel Vielschichtigkeit in diesem neuen The Legend of Zelda Abenteuer stecken. Wir hoffen, dass Echoes of Wisdom erst der Beginn für weitere Top-Down Zelda Abenteuer ist. Ein nostalgisches und gleichzeitig modernes Meisterwerk!

Review Wertung

10 SCORE Ein klassisches Zelda, welches neu erfunden worden ist. Detail-Wertung Grafik 10 Sound 10 Gameplay 10 Story 10 Motivation 9 Steuerung 8

