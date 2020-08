The Legend of Zelda: Skyward Sword für Nintendo Switch geleakt

Nintendo hat einige Anstrengungen unternommen, um viele Wii U-Spiele auf den Nintendo Switch zu bringen, aber es scheint, als würde es in naher Zukunft auch einige Original-Wii-Titel portieren. Amazon UK hat die Existenz von The Legend of Zelda: Skyward Sword für den Nintendo Switch durchgesickert, was möglicherweise darauf hindeutet, dass eine Ankündigung für das Spiel eher früher als später erfolgen wird.

Keine weiteren Details zu The Legend of Zelda: Skyward Sword Switch-Port können der Amazon-Liste entnommen werden, aber es wäre nicht allzu überraschend, wenn das Spiel irgendwann den Weg auf die aktuelle Nintendo-Konsole finden würde. Immerhin hat Nintendo bereits eine HD-Version von Skyward Sword getestet, bevor es sich schließlich entschied, stattdessen ein HD-Remake von Wind Waker zu entwickeln. Darüber hinaus hat der Serienproduzent Eiji Aonuma auf die Möglichkeit in der Vergangenheit hingewiesen.

Aonuma hat Skyward Sword bereits einmal für die Nintendo Switch geneckt. Allerdings fragen sich einige Zelda-Fans: warum? Immerhin war Skyward Sword nicht sonderlich erfolgreich, weil dass Wii MotionPlus-Zubehör erforderlich war. Das Spiel konnte sich auch nicht so stark verkaufen wie andere Serien-Einträge. Allerdings ist es von der The Legend of Zelda-Timeline das „älteste Spiel“ (nicht nach Release).

The Legend of Zelda: Skyward Sword for Nintendo Switch has popped up on Amazon UK.

If it's legit, I'll happily take it – it's the only 3D Zelda game I never really properly tried and I'm sure I'd enjoy it.https://t.co/qwyHFs9zUV pic.twitter.com/FSFNxUVtdT

— Ryan Brown 🎮 (@Toadsanime) August 16, 2020