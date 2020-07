Nintendo Direct: Der Switch-Hersteller plant weitere Mini-Sendungen für 2020

Nintendo Switch

Nintendo hat erst kürzlich seine Juli-Mini Direct-Sendung mit weniger Ankündigungen als erwartet fertiggestellt. Es ist anscheinend nicht das einzige Nintendo Direct (Mini), das Fans in diesem Jahr sehen werden, wie Nintendo heute in seiner Pressemitteilung erklärte. 2020 dürfen wir mehrere Mini Directs erwarten.

In einer Pressemitteilung, die alle Details der kürzlichen Juli-Show abdeckte, gab Steve Singer, Senior Vice President für Publisher- und Developer Relations bei Nintendo of America, eine Erklärung ab, in der er klarstellte, dass „wir mit mehreren Showcases in diesem Jahr weiterhin die Breite der Spiele hervorheben können und die Vielfalt der Erfahrungen, die alle Arten von Spielern mit Nintendo Switch machen können.“ In der Pressemitteilung wurde außerdem darauf hingewiesen, dass „Details zum nächsten Nintendo Direct Mini: Partner Showcase in Zukunft bekannt gegeben werden“. Die Aufnahme von Schlüsselbegriffen wie „Multiple Showcases“ und „Next Nintendo Direct Mini: Partner Showcase“ zeigt deutlich, dass es in diesem Jahr definitiv zukünftige Direct-Videos geben wird.

Nintendo Direct Mini: Wie viele Sendungen kommen noch?

Ob dies bedeutet, dass Fans in diesem Jahr eine, zwei oder sogar drei oder mehr Mini Direct-Shows erhalten, bleibt abzuwarten, aber mit Nintendo ist alles möglich. Angesichts der Kürze dieses Direct könnte dies ein Zeichen dafür sein, dass mehr Nintendo Directs in Zukunft auch kürzer sein werden, da Nintendo eine größere Anzahl von Mini Directs anstrebt, anstatt große Shows mit größeren Abständen. Es wurde kürzlich gemunkelt, dass das Unternehmen sein Nintendo Direct-Format ändern würde, daher könnte dies sehr wohl der Beginn dieser Änderung sein.

Viele Nintendo-Fans waren verständlicherweise von der 8-minütigen Show enttäuscht. Die einzigen wichtigen Ankündigungen dieser Sendung waren die Enthüllung eines HD-Remasters von Shin Megami Tensei 3 Nocturne und ein Veröffentlichungsfenster für das lang erwartete Shin Megami Tensei 5. Während des Showcases wurde wenig anderes angekündigt und viele Fans fragten sich, wann die nächste großen Titel für die Nintendo Switch angekündigt werden.

Titel wie Metroid Prime 4, No More Heroes 3, die Fortsetzung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Bayonetta 3 wurden anscheinend ausgelassen. Immerhin wurden diese Spiele vor langer Zeit angekündigt. Seitdem sind News-Updates sehr rar, vor allem von Nintendo selbst. Gerade ein Bayonetta 3 wird von den Fans massiv gefordert.

I’m 90% sure we are getting bayonetta 3 trailer after reading this — marruk (@Marruk11) July 20, 2020

Selbst das erwartete Super Mario 35th Anniversary Collection war im Juli Mini Direct nirgends zu sehen, aber die Bestätigung zukünftiger Mini Directs stellt sicher, dass der Titel möglicherweise noch kommt. Vielleicht ist die nächste Sendung gleich um die Ecke. Am Donnerstag bekommt jedoch jemand anderes seine große Bühne: Microsoft mit ihren Xbox Series X-Spielen.